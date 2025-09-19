मुंबई से थाईलैंड जा रहे विमान में बम की खबर से हड़कंप, बीच रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग

मुंबई से थाईलैंड के फुकेट जा रहे एक विमान में बम की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। विमान की चेन्नई में आपात लैंडिंग कराई गई। इंडिगो ने देर रात इस संबंध में एक बयान जारी किया है।

मुंबई से थाईलैंड जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी के बाद विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि बाद में यह धमकी अफवाह साबित हुई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने शुक्रवार रात को बताया है कि विमान मुंबई से थाईलैंड के फुकेट जा रहा था। बम की धमकी मिलने के बाद CISF कर्मियों और हवाई अड्डे पर मौजूद अधिकारियों ने विमान की जांच की। हालांकि विमान में कोई बम नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।

वहीं इंडिगो ने भी इस संबंध में एक बयान जारी किया है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "19 सितंबर को मुंबई से फुकेट जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 1089 को विमान में सुरक्षा खतरे के कारण चेन्नई डायवर्ट कर दिया गया।" स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया और विमान की चेन्नई में आवश्यक सुरक्षा जांच की गई।