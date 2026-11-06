HC को ईमेल भेजकर मुंबई में बम ब्लास्ट की धमकी, अमिताभ बच्चन का घर भी निशाने पर
धमकी भरे ईमेल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), वर्ली रेसकोर्स और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले (जलसा) को उड़ाने की धमकी दी गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट को एक ईमेल भेजकर मुंबई के कुछ चर्चित जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस मेल के बाद मुंबई में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमकी भरे ईमेल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), वर्ली रेसकोर्स और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बंगले (जलसा) को उड़ाने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमकी को गंभीरता से लिया है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए जांच कर रही हैं।
इस धमकी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड की तैनाती कर दी गई है। पुलिस आसपास के इलाकों की जांच कर रही है। वहीं, मुंबई पुलिस के द्वारा महालक्ष्मी रेसकोर्स में भी तलाशी ली गई। किसी भी जगह पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग
आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की थी। फायरिंग की यह घटना 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल क्लब में अभ्यास करने के बाद अपनी कार से निकल रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पर कई गोलियां चलाई गईं। इस घटना में एक्टर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया था। इसके अलावा वहां मौजूद एक राहगीर को भी चोट लगी थी।
घटना के अगले दिन 19 अक्टूबर को पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की।
इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी लगी थी कि हमलावरों के निशाने पर अमिताब बच्चन भी थे। पुलिस ने बाद में उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। हाल ही में जब वह फैन्स से मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें एक बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे देखा गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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