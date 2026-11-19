अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से क्या कनेक्शन?
Saif Ali Khan Threat: एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। उस मामले में, पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय IIT ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था।
Saif Ali Khan Threat: बॉलीवुड सितारों को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है। अब अभिनेता सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ''अभिनेता सैफ अली खान के फोन पर जीशान अख्तर के नाम से एक वॉयस मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि उनका भी वही हश्र होगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ था।'' पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये धमकी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी जीशान अख्तर ने दी है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह सच में अख्तर की तरफ से आई है या कोई और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। बहरहाल, पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि जीशान ने ही खान को धमकी दी है।
एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। उस मामले में, पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय IIT ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित तौर पर धमकियां देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया था। अधिकारी ने बताया कि मिश्रा का किसी भी गिरोह से कोई संबंध नहीं है।
बॉलीवुड में मिल रही लगातार धमकियां
सैफ अली को धमकी मिलने का मामला अभिनेता आयुष्मान खुराना को मिले एक धमकी भरे ऑडियो मैसेज के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। आरोप है कि उसने अभिनेता से करोड़ों रुपयों की मांग की थी। तुषार कपूर को भी इसी गैंग का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से 5 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली थी। हालांकि, मुंबई पुलिस को शक है कि कॉल करने वाला शायद 'हैरी बॉक्सर' होने का नाटक कर रहा था।
AI की मदद से नकली आवाज तैयार
इन मामलों के सिलसिले में, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेंगलुरु से 30 वर्षीय IIT ग्रेजुएट को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने अभिनेताओं को धमकी भरे संदेश भेजे और उनसे पैसों की मांग की। आरोपी की पहचान वैभव मिश्रा के रूप में हुई है, जिसे आगे की पूछताछ के लिए मुंबई लाया गया है।मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मिश्रा का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। पुलिस को शक है कि उसने धमकी देने के लिए AI की मदद से नकली आवाज तैयार की थी। बताया गया कि आरोपी ने इंटरनेट पर सर्च करके कलाकारों के फोन नंबर हासिल किए और फिर उन्हें धमकी भरे संदेश भेजे।
सलमान खान को भी मिल चुकी है धमकी
हाल के वर्षों में कई अन्य हस्तियों को भी धमकियां मिली हैं। सुपरस्टार सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। वहीं, शाहरुख खान को भी धमकी मिली थी, जिसमें 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। 2024 में, एक अज्ञात व्यक्ति ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन करके बॉलीवुड स्टार को जान से मारने की धमकी दी थी। खबरों के अनुसार, दिलजीत दोसांझ, कपिल शर्मा, विक्रांत मैसी, रणवीर सिंह और आयुष शर्मा को भी धमकी भरे संदेश या ईमेल मिले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।