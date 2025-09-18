बोरे में मिला नाबालिग छात्रा का शव, गुस्साए ग्रामीणों ने शिक्षकों को बंधक बनाया, प्रिंसिपल को पीटा

पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में छात्रा का शव बोरे में मिलने से माहौल गरमा गया है। आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने प्रिंसिपल को जमकर पीटा और उसके बाद अन्य शिक्षकों को भी स्कूल में बंधक बना लिया।

पश्चिम बंगाल के बीरभूमि के रामपुरहाट इलाके में मंगलवार को सातवीं की छात्रा का क्षत-विक्षत शव बोरे में मिला था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गुरुवार को ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचे अन्य शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को निशाना बनाया। ग्रामीणों ने सबसे पहले तो प्रिंसिपल के साथ मारपीट करना शुरू कर दी और बाद में बाकी शिक्षकों को बंदी बना लिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बल ने अन्य शिक्षकों समेत प्रधानाध्यापक को भी सुरक्षित कर लिया।

भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल के पास में पुलिस बल तैनात था। सुबह जैसे ही प्रिंसिपल स्कूल की तरफ जाने लगे, उसी वक्त वहाँ पर मौजूद लोगों की भीड़ ने उनसे इस घटना की जानकारी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल ने जवाब देते हुए इस घटना के बारे में या इस घटना में किसी भी तरह से संलिप्त होने से इनकार किया। इससे ग्रामीणों का गु्स्सा बढ़ गया और उन्होंने प्रिंसिपल को लात-घूंसों से मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं गुस्साई भीड़ ने उनकी शर्ट फाड़ दी और चश्मा तोड़कर जमीन पर पटक दिया।

अधिकारी के मुताबिक वहां मौजूद पुलिस के जवान प्रिंसिपल को खींचकर भीड़ से दूर ले गए और उन्हें पुलिस जीप में बैठा दिया। ग्रामीणों का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस जीप रोककर प्रिंसिपल को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से सतर्कता बरतते हुए। उन्हें वहां से दूर पहुंचा दिया। अधिकारी ने बताया प्रिंसिपल के निकल जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा बाकी शिक्षकों पर फूटने लगा। उन्होंने स्कूल में मौजूद शिक्षकों को अंदर ही बंधक बनाकर रखा। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों का समझाया और शिक्षकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया।

गौरतलब है कि 22 अगस्त से लापता 7वीं की एक छात्रा का शव मंगलवार को मिला था। इसके बाद इलाके का माहौल गरमा गया। इस मामले में पूछताछ करने पर शक स्कूल के एक शिक्षक पर गया। बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लड़की के अभिभावकों के मुताबिक आरोपी शिक्षक ने कई बार उनकी बेटी को गलत तरीके से छुआ भी था।