एक-दूसरे से करते थे प्यार; घर वाले शादी के लिए नहीं हुए राजी, होटल में जाकर लगा ली फांसी

संक्षेप:

कोट्टायम पश्चिम थाने के अधिकारियों के अनुसार, दोनों के बीच पिछले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने परिजनों को अपने प्रेम संबंध और विवाह की योजना के बारे में बताया था लेकिन दोनों परिवार इसके लिए कथित तौर पर राजी नहीं थे। 

Jan 31, 2026 01:07 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
केरल के कोट्टायम में होटल के कमरे में एक युवक और युवती के शव फंदे से लटके मिले। पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युवक और युवती के परिवार उनके विवाह के लिए कथित तौर पर राजी नहीं थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। इसने बताया कि मृतकों की पहचान पुथुपल्ली निवासी 22 वर्षीय नंदकुमार आरपीसी और परुम्बाइकडु की वरिसेरी निवासी 19 वर्षीय आसिया थानम्मा के रूप में हुई है। दोनों शुक्रवार शाम को कोट्टायम में शास्त्री रोड स्थित कमरे में फंदे पर लटके मिले।

कोट्टायम पश्चिम थाने के अधिकारियों के अनुसार, दोनों के बीच पिछले कुछ वर्षों से प्रेम संबंध थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने अपने परिजनों को अपने प्रेम संबंध और विवाह की योजना के बारे में बताया था लेकिन दोनों परिवार इसके लिए कथित तौर पर राजी नहीं थे। इसने कहा कि दोनों ने गुरुवार को होटल में कमरा बुक कराया था लेकिन चेकआउट के समय के बाद भी जब उन्होंने कमरा खाली नहीं किया तो होटलकर्मियों ने शुक्रवार को दरवाजा तोड़ा, जहां दोनों मृत मिले।

होटल के कमरे में सुसाइड नोट मिला

पुलिस ने बताया कि कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके परिवारों की ओर से उनकी शादी को मंजूरी न दिए जाने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले आसिया के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद गांधी नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

