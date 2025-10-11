Bodies of two soldiers found in Anantnag missing during a search operation against terrorists आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान में लापता हो गए थे, अनंतनाग में मिले दो जवानों के शव, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBodies of two soldiers found in Anantnag missing during a search operation against terrorists

आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान में लापता हो गए थे, अनंतनाग में मिले दो जवानों के शव

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में मंगलवार को लापता हुए दो जवानों के शव पाए गए हैं। शहीद होने वाले जवानों की पहचान लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष के तौर पर की गई है। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:21 AM
share Share
Follow Us on
आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान में लापता हो गए थे, अनंतनाग में मिले दो जवानों के शव

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले चिनार कोर के जवान शहीद हो गए हैं। इसी सप्ताह के शुरू में अनंतनाग जिले में आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान के दौरान दोनों जवान लापता हो गए थे। शुक्रवार को सुरक्षाबलों को दोनों के शव मिले हैं। शहीद होने वाले जवानों के नाम लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष हैं। चिनार कोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी है।

अधिकारियों ने बताया कि सेना की 'इलीट पैरा यूनिट' के दो जवान मंगलवार को कोकरनाग में तलाशी अभियान के दौरान लापता हो गए थे। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद अहलान गडोले इलाके में अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि एक सैनिक का शव गुरुवार को मिला, जबकि दूसरे का शव शुक्रवार को मिला। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि दोनों की मौत हाइपोथर्मिया के कारण हुई। हाइपोथर्मिया एक चिकित्सीय आपातस्थिति है। यह तब होती है जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है।

अधिकारियों के अनुसार, दोनों सैनिक संचार लाइन के टूट जाने के बाद लापता हो गए। कमांडो का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टरों को लगाया गया। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर इकाई ने बताया कि अभियान चलाने वाली टीम भीषण बर्फीले तूफान में फंस गई थी।

चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, दोनों ही जवान लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आतंकियों के खिलाफ अभियान में सक्रिय थे। उनके साहस और समर्पण को सलाम है। कोर ने शहीदों के परिवार के साथ संवेदना जताते हुए मुश्किल परिस्थिति में साथ खड़े होने का वादा किया है।

Jammu And Kashmir News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।