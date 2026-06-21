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हादसा इतना भीषण कि टुकड़ों में बंट गए शरीर, बीएमडब्लू डिवाइडर से टकराकर पलटी; दो की मौत

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ठाणे
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रविवार तड़के हुआ जब एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई।

हादसा इतना भीषण कि टुकड़ों में बंट गए शरीर, बीएमडब्लू डिवाइडर से टकराकर पलटी; दो की मौत

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रविवार तड़के हुआ जब एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार सड़क के डिवाइडर से टकराकर कई बार पलट गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। हादसा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार सवारों के शरीर टुकड़ों में बंट गए। शुरुआती जांच के मुताबिक यह कार काफी रफ्तार में आ रही थी। जानकारी के मुताबिक जब हादसा हुआ कार की रफ्तार करीब 250 किमी प्रति घंटा थी।

जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह करीब चार बजे मुंबई-वडोदरा राजमार्ग पर बदलापुर के निकट हुई, जब लग्जरी कार टिटवाला से लौट रही थी। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान बदलापुर निवासी योगेश दीघे (26) और रिकेबा जैकब (24) के रूप में हुई है। कार में सवार एक अन्य व्यक्ति आनंद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका ठाणे के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि कार सवार सभी लोग किसी जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे।

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काफी तेज रफ्तार थी कार
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार कथित रूप से तेज गति से चलाई जा रही थी। इसी दौरान वह सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद कार कई बार पलटने के बाद रुकी। दुर्घटना का प्रभाव इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

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तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने अधिकारियों को इस दुर्घटना की सूचना दी। अधिकारी ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है।

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बदलापुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने कहाकि इस दुर्घटना के संबंध में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक विभाग की टीम ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि दुर्घटना के समय चालक शराब के प्रभाव में था या नहीं।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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