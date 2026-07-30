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20 लाख की स्कॉर्पियो में दुखी नेता जी की पीठ, अब और महंगी इनोवा मांग रहे

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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बृह्नमुंबई महानगरपालिका को लेकर खबर है कि यहां एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें अधिकारियों के लिए इनोवा की मांग की गई है। जबकि, पहले से ही स्कॉर्पियो आवंटित की गई है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है।

BMC
मुंबई के बीएमसी कार्यालय में अधिकारियों के लिए नई कार का प्रस्ताव लाया गया है। (ANI Video Grab)

BMC यानी बृह्नमुंबई महानगरपालिका में अब कार पर रार छिड़ी हुई है। खबर है कि हाल ही में खरीदी गईं करोड़ों रुपये की स्कॉर्पियो कार पर आपत्ति जताई जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि इससे उनकी पीठ में दर्द हो रहा है। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कहा जा रहा है कि अब बीएमसी में और भी महंगी कार को खरीदने का प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि, इसपर सहमति बनी या नहीं, यह साफ नहीं है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि BMC ने इनोवा क्रिस्टा खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कार की कीमत 23 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि पिछली कारों में झटके लगते थे और पीठ में दर्द हो रहा था। खास बात है कि कुछ महीने पहले ही 20 लाख रुपये की 13 स्कॉर्पियो एन खरीदी गईं थीं।

इनोवा खरीदने का प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र ने बताया है कि मेयर ऋतु तावड़े, बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े इनोवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि, फरवरी में 2 करोड़ रुपये की 13 स्कॉर्पियो एन अन्य नेताओं और अधिकारियों के लिए खरीदी गईं थीं। इनमें डिप्टी मेयर और विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। अब नई कारों की डिमांड की जा रही है।

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इनोवा किसे मिलेगी

6 महीने बाद डिप्टी मेयर, बीएमसी के हाउस ग्रुप लीडर, विपक्ष के नेता, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष और स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए 6 इनोवा खरीदने का प्रस्ताव लाया गया है। चैनल को सूत्रों ने बताया, 'इनमें से कुछ नेताओं ने शिकायत की है कि उन्हें कमर में दर्द रहता है, क्योंकि स्कॉर्पियों की सीट आरामदायक नहीं हैं।'

सूत्र ने आगे कहा, 'उन्होंने यह भी कहा है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है और सफर में झटके लगते हैं। अगर नई एसयूवी खरीदी जाती हैं, तो उनको दी गईं स्कॉर्पियो बीएमसी के अन्य अधिकारियों को दी जा सकती हैं।' रिपोर्ट के मुताबिक, तावड़े का कहना है कि स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट पर किया जा रहा है और उन्हें बगैर किसी परेशानी के बदला जा सकता है।

प्रस्ताव पर नाराजगी

रिपोर्ट के मुताबिक, विपक्ष की नेता और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कुछ लोगों की मनमानी के लिए बीएमसी को लूटा जा रहा है। जबकि, तावड़े ने कहा है कि उन्हें कमर में दर्द की परेशानी है और कॉन्ट्रैक्ट के तहत गाड़ियों को बदला जा सकता है।

पेडनेकर ने कहा, 'इस तरह नगरपालिका को लूटना बिल्कुल गलत है। क्या कमिश्नर यहां सिर्फ उनकी मनमानी और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं? प्रस्ताव सतही तौर पर लाए जा रहे हैं। असल में किस तरह का काम हो रहा है? गाड़ियों का इस्तेमाल पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए किया जाना चाहिए।'

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मेयर का जवाब

रिपोर्ट के मुताबिक, मेयर ने कहा, 'कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर हम चाहें तो मौजूदा कार को बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध कमर दर्द के कारण किया गया था और इसका एहसास मुझे इन वाहनों के इस्तेमाल के बाद चला। किशोरी पेडनेकर ने भी माना है कि इस वाहन में उन्हें परेशानी होती है।'

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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