Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBMC Exit Poll First time in three decades Thackeray Family may lost power in BMC Election what survey says
BMC Exit Poll: तीन दशक में पहली बार ठाकरे के हाथ से छिनेगी सत्ता? 2 एग्जिट पोल सर्वे में कितनी सीटें

BMC Exit Poll: तीन दशक में पहली बार ठाकरे के हाथ से छिनेगी सत्ता? 2 एग्जिट पोल सर्वे में कितनी सीटें

संक्षेप:

BMC Exit Poll: जेवीसी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बंपर बहुमत दिखाया गया है। इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 138 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। JVC के सर्वे में ठाकरे बंधुओं को 59 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

Jan 15, 2026 07:31 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

BMC Exit Poll: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब एग्जिट पोल नतीजों की बारी है। BMC चुनाव पर एक्सिस माई इंडिया के अलावा JVC के एग्जिट पोल नतीजे सामने आए हैं। दोनों ही एग्जिट पोल में भाजपा को बंपर सीटें मिलतीं दिखाई गई हैं और पहली बार भाजपा BMC में सरकार बनाती दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी ठाकरे परिवार की बीएमसी में सत्ता पहली बार तीन दशकों में हाथ से जाती दिख रही है। वोटिंग के नतीजे कल (16 जनवरी) को आएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक, भाजपा गठबंधन को 131 से 135 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं, जेवीसी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बंपर बहुमत दिखाया गया है। इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 138 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। JVC के सर्वे में ठाकरे बंधुओं को 59 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान

एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को BMC चुनावों में 12 से 16 सीटों और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। वहीं JVC के सर्वे में कांग्रेस को 23 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि BMC में कुल 227 वार्ड हैं और बहुमत के लिए 114 वार्डों में जीत की दरकार है।

ये भी पढ़ें:BMC में बन सकती है भाजपा सरकार, 151 सीटों का अनुमान; जानें ठाकरे का हाल

अजित पवार की पार्टी ने अकेले लड़ा चुनाव

BMC चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना (UBT) और MNS ने शरद पवार की NCP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गुट) के साथ गठबंधन किया था। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने अकेले BMC चुनाव लड़ा है। अजित पवार गुट ने मुंबई के कुल 227 वार्डों में से 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने दिसंबर 2025 में ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी।

BMC Exit Poll Result

अपने दम पर कभी भी नहीं बनी BMC में BJP सरकार

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अभी तक बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में कभी भी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। हालाँकि, वह कई दशकों तक शिवसेना के साथ गठबंधन में सत्ता का हिस्सा रही है। भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने लगभग 25 वर्षों (1997 से 2022 के बीच) तक गठबंधन में BMC पर शासन किया है। इस दौरान मुख्य रूप से शिवसेना का मेयर रहा और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में सत्ता में शामिल रही। हालांकि, भाजपा ने 2017 में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी ने 82 सीटें जीतीं, जो शिवसेना (84 सीटें) से मात्र दो कम थीं। बहुमत न होने के बावजूद, भाजपा ने शिवसेना के मेयर उम्मीदवार का समर्थन किया था।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Maharashtra News BMC Elections BJP अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।