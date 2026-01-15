BMC Exit Poll: तीन दशक में पहली बार ठाकरे के हाथ से छिनेगी सत्ता? 2 एग्जिट पोल सर्वे में कितनी सीटें

संक्षेप: BMC Exit Poll: जेवीसी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बंपर बहुमत दिखाया गया है। इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 138 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। JVC के सर्वे में ठाकरे बंधुओं को 59 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

BMC Exit Poll: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब एग्जिट पोल नतीजों की बारी है। BMC चुनाव पर एक्सिस माई इंडिया के अलावा JVC के एग्जिट पोल नतीजे सामने आए हैं। दोनों ही एग्जिट पोल में भाजपा को बंपर सीटें मिलतीं दिखाई गई हैं और पहली बार भाजपा BMC में सरकार बनाती दिख रही है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यानी ठाकरे परिवार की बीएमसी में सत्ता पहली बार तीन दशकों में हाथ से जाती दिख रही है। वोटिंग के नतीजे कल (16 जनवरी) को आएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक, भाजपा गठबंधन को 131 से 135 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं, जेवीसी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बंपर बहुमत दिखाया गया है। इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 138 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। JVC के सर्वे में ठाकरे बंधुओं को 59 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में कांग्रेस को BMC चुनावों में 12 से 16 सीटों और अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। वहीं JVC के सर्वे में कांग्रेस को 23 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। बता दें कि BMC में कुल 227 वार्ड हैं और बहुमत के लिए 114 वार्डों में जीत की दरकार है।

अजित पवार की पार्टी ने अकेले लड़ा चुनाव BMC चुनावों में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना (UBT) और MNS ने शरद पवार की NCP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP) और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गुट) के साथ गठबंधन किया था। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने अकेले BMC चुनाव लड़ा है। अजित पवार गुट ने मुंबई के कुल 227 वार्डों में से 94 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने दिसंबर 2025 में ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी।