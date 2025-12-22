Hindustan Hindi News
उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे चुनाव, बांग्लादेश में एक और छात्र नेता पर हमला; टॉप 5 न्यूज

संक्षेप:

शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने सोमवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मनसे नेता बाला नंदगांवकर भी उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में उनसे मिलने गए। दोनों नेता अपने-अपने पार्टी प्रमुखों के विश्वसनीय सहयोगी हैं।

Dec 22, 2025 06:38 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र में BMC चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक यहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर शिवसेना-यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच बातचीत जारी है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक और छात्र नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

उद्धव और राज ठाकरे मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सीट-शेयरिंग पर बात लगभग पक्की; जल्द ऐलान

महाराष्ट्र में अगले महीने होने वाले बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) चुनाव के लिए शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को गहन बातचीत जारी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की मनसे के नेताओं का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक गठबंधन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, सीट बंटवारे को लेकर बातचीत फाइनल मानी जा रही है। पढ़ें पूरी खबर…

अरावली पर फैला रहे गलत जानकारी, इकॉलोजी से समझौते पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपिंदर यादव का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी की सुरक्षा को लगातार प्रोत्साहित करती रही है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तारपूर्वक पढ़ा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान स्थित अरावली पर्वत श्रेणियों का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा हरी-भरी अरावली पर जोर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

कौन हैं मोतालेब जिसे सिर में मार दी गोली? बांग्लादेश में और बिगड़ सकते हैं हालात

बांग्लादेश में ही हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक और छात्र नेता पर जानलेवा हमले की बात सामने आई है जिसके बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने बांग्लादेश के एक और युवा छात्र नेता को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने छात्र नेता मोतालेब सिकदर को सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना ऐसे समय में हुई है, जब कुछ ही दिन पहले ढाका में गोली लगने के बाद छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई थी। हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश उबाल पर है। पढ़ें पूरी खबर…

9 दिन बाद से लागू हो रहा 8वां वेतन आयोग, जानिए कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 31 दिसंबर 2025 एक अहम तारीख है, क्योंकि इसी दिन 7वें वेतन आयोग की अवधि औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। आयोग को नवंबर 2025 से करीब 18 महीने का समय दिया गया है, जिसमें वह वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। पढ़ें पूरी खबर…

क्रिसमस पर कैसा रहेगा मौसम? जश्न से पहले ठिठुरन और कोहरे पर पढ़ लें IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत में जहां आगामी दिनों में और कड़ाके की ठंड बढ़ेगी वहीं घने कोहरे का दौरा जारी रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)के ताजा पूर्वानुमानों के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण जम्मू-कस्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आगामी दिनों में बर्फबारी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठिठुरन भरी ठंड बढ़ेगी। पढ़ें पूरी खबर…

