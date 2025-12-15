BMC चुनाव का बजा बिगुल, कौन हैं बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय सरावगी? टॉप 5 न्यूज

Hindustan Hindi News
BMC Chunav 2026 Dates announced Sanjay Sarawgi new Bihar BJP president bondi beach attack top 5 news
संक्षेप:

Dec 15, 2025 06:37 pm IST
मुंबई नगर निगम चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया है कि मुंबई नगर निगम और 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को भाजपा ने संजय सरावगी को बिहार का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

खत्म हुआ इंतजार, BMC चुनाव का बजा बिगुल; किस दिन वोटिंग और काउंटिंग

मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की कि मुंबई नगर निगम (BMC) और 28 अन्य नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और मतगणना 16 जनवरी 2026 को होगी। बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने यह घोषणा मुंबई में कथित 'वोट चोरी' को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच आई है, जिसमें विपक्षी दलों का दावा है कि महत्वपूर्ण नगर निगम चुनावों से पहले मतदाता सूचियों में फर्जी और नकली मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। पढ़ें पूरी खबर…

प्रियंका गांधी से मिले प्रशांत किशोर,कांग्रेस में होगी वापसी या पक रही नई खिचड़ी

बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के एक महीने बाद जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि उन्होंने हाल ही में कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। हालांकि दोनों पार्टियों के सूत्रों ने इस मुलाकात के महत्व को कम करके आंका है। प्रियंका गांधी ने भी संसद परिसर में इस मुलाकात पर पूछे गए सवाल का यह कहकर जवाब दिया कि ये भी कोई न्यूज है क्या? बहरहाल, इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। NDTV ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पिछले सप्ताह दोनों की मुलाकात 10 जनपथ स्थित सोनिया गांधी के आवास पर हुई है। दोनों के बीच करीब घंटे भर तक बातचीत हुई है। पढ़ें पूरी खबर…

मनरेगा अब होगी 'जी राम जी' योजना, आखिर क्या है मोदी सरकार की तैयारी; आएगा बिल

केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा स्कीम का नाम बदलने की तैयारी है। इसे आम लोगों के बीच जी राम जी योजना के नाम लोकप्रिय बनाया जा सकता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इसे लेकर लोकसभा में विधेयक लाने की तैयारी है और इसके तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस स्कीम का पूरा नाम होगा- विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)। इसे 'VB- जी राम जी' योजना भी कहा जा रहा है। बिल के ड्राफ्ट के अनुसार इस स्कीम को विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा जाएगा। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाएगा ताकि पलायन रुके और गांवों की व्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके। पढ़ें पूरी खबर…

कौन हैं बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष संजय सरावगी, दरभंगा से 6 बार रह चुके विधायक

बिहार बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। संजय सरावगी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बिहार बीजेपी की कमान उनके हाथों में होगी। वे दिलीप जायसवाल की जगह लेगें। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री जायसवाल अब अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का ये बड़ा फैसला है। संजय सरावगी को बिहार मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं मिली थी। ऐसे में अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पढ़ें पूरी खबर…

खाने जा रहा हूं… बोंडी बीच पर कत्लेआम मचाने से पहले अकरम की मां से क्या हुई थी बात?

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर नृशंस हमले में 15 लोगों की जान लेने वाले आरोपी नवीद अकरम ने हमला करने से कुछ घंटे पहले ही अपनी मां से फोन पर बात की थी। मां वरेना ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड को बताया है कि नवीद ने उससे कहा था कि वह स्विमिंग और स्कूबा डाइविंग करके लौटा है और अब खाना खाने जा रहा है। उसने यह भी कहा था कि बहुत गर्मी है इसलिए वह घर पर ही रहेगा। पढ़ें पूरी खबर…

