आपको बता दें कि बीएमसी ने मुसाफिरखाना इमारत और इसी परिसर में स्थित एक मस्जिद को लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसे तय समय के भीतर गिराने का निर्देश दिया था।

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने गुरुवार को मुंबई के भिंडी बाजार स्थित मुसाफिरखाना इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की है। यह वही इमारत है जहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ रहता था। इसी घर पर उसने मुंबई में बम धमाकों की साजिश रची थी। आज इस घर को गिराया जा रहा है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। मुंबई के डीसीपी मनीष कलवानिया ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इमारत गिराने का काम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है।

मनीष कलवानिया ने कहा, “BMC आज सुबह से ही यहां काम कर रही है और सुरक्षा की सभी जरूरी सावधानियां बरती गई हैं। BMC की पूरी टीम मौके पर मौजूद है। पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और तोड़फोड़ की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। फिलहाल कोई समस्या नहीं है। आस-पास के पूरे इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।” आपको बता दें कि बीएमसी ने मुसाफिरखाना इमारत और इसी परिसर में स्थित एक मस्जिद को गिराने को लेकर एक नोटिस जारी किया था।

मस्जिद को लेकर भड़की AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस नोटिस के खिलाफ राहत पाने के लिए कानूनी कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इमारत गिराने के लिए 18 और 19 नवंबर का समय दिया गया था। मस्जिद से जुड़े मामले को देख रहे वकील यूसुफ बागवाला ने गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश की अदालत में इस मामले को तत्काल रखने के लिए एक वकील को नियुक्त किया है ताकि नोटिस पर रोक लगवाई जा सके।

इंशाअल्लाह कल हमें यहां से राहत मिल जाएगी: वारिश पठान वारिश पठान ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल हमें यहां से राहत मिल जाएगी। हमें नोटिस पर रोक मिल जाएगी। इसके बाद जो भी आगे की स्थिति होगी हम उसे आपके सामने रखेंगे।” उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि यहां कभी एक मस्जिद थी। इंशाअल्लाह कयामत के दिन तक यह कायम रहेगी। हम सब यहां मस्जिद के लिए इकट्ठा हुए हैं जो अल्लाह का घर है। इसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि सरकार जो भी कदम उठाए वह कानून के दायरे में रहकर उठाए। कोई भी गैर-कानूनी काम न करे।"