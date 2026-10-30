BMC ने कर्मचारियों के लिए किया 33000 के दिवाली बोनस का ऐलान, जानिए किन्हें मिलेगा लाभ

प्रति लाभार्थी 1,000 रुपये की अतिरिक्त राशि से बीएमसी (BMC) का खर्च लगभग 9 करोड़ रुपये बढ़ सकता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निकाय का बजट 80,952.56 करोड़ रुपये है।

BMC Diwali Bonus: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कर्मचारियों को इस दीपावली पर 33,000 रुपये का बोनस मिलने जा रहा है। बीएमसी की मेयर ऋतु तावड़े ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इससे 93,509 लोगों को फायदा होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 31,000 रुपये का बोनस दिया गया था। मेयर की घोषणा के अनुसार, यह राशि 2 नवंबर को अक्टूबर के वेतन के साथ दी जाएगी। आपको बता दें कि पूरे देश में 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए यूनियन के नेता शशांक राव ने बताया कि BMC मुख्यालय में सभी ग्रुप नेताओं की बैठक में 33,000 रुपये के भुगतान पर सहमति बनी थी।

किसे मिलेगा बोनस का फायदा? नगर निगम के अनुसार, बोनस का लाभ निगम के अधिकारी और कर्मचारी के अलावा BMC द्वारा संचालित स्कूलों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर और बालवाड़ी शिक्षक के साथ-साथ सहायकों को मिलेगा। कुल 93,509 लाभार्थियों को यह बोनस दिया जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों के 88,756 अधिकारी और कर्मचारियों में रेगुलर पेरोल वाले कर्मचारी और सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारी शामिल हैं। उनमें 2,393 कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर और 2,360 बालवाड़ी शिक्षक और सहायक शामिल हैं। कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर और बालवाड़ी स्टाफ को यह बोनस भाऊबीज उपहार के रूप में मिलेगा।

बोनस की घोषणा को लेकर विवाद क्यों हुआ? आपको बता दें कि यह घोषणा मंगलवार को BMC के SAP पेमेंट सिस्टम में 32,000 रुपये की राशि दिखने पर हुई आपत्तियों के बाद की गई है। यूनियन नेताओं का आरोप है कि म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के नेतृत्व में मेयर की तय बैठक से पहले ही उन्हें बताए बिना, इस राशि को अपडेट कर दिया था। उन्होंने कहा कि यह उस स्थापित परंपरा के खिलाफ है।

बैठक के दौरान तावड़े ने नगर निकाय के अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद यह सुनिश्चित किया कि घोषणा करने से पहले बोनस की राशि बढ़ाकर 33,000 रुपये कर दी जाए। प्रशासन का कहना था कि उन्होंने बोनस की कोई घोषणा नहीं की थी और 32,000 रुपये की रकम भुगतान से जुड़ी टेस्टिंग के दौरान सामने आई थी।