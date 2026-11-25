पुणे कोर्ट के बाहर खूनी खेल: बेल पर छूटे हत्या के आरोपी को गोलियों से भूना, काटे हाथ
पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट के बाहर खूने खेल खेला गया। हत्या के एक आरोपी पर 5-6 हमलावरों ने हमला कर दिया। उन्होंने उसके हाथ काट दिए और उस पर गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
महाराष्ट्र के पुणे से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक बेहद खौफनाक घटना हुई है। शिवाजीनगर जिला न्यायालय के बाहर हत्या के एक आरोपी पर 6 से 7 हमलावरों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके हाथ काट दिए और उस पर कई राउंड गोलियां चला दीं। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हमला कोर्ट के गेट नंबर 4 के ठीक बाहर हुआ।
कौन था आरोपी और क्यों आया था कोर्ट?
बताया जा रहा है कि हमले का शिकार मंदार मारुति किवाले नाम का व्यक्ति था। वह 2025 में हुई शुभम सुभाष चव्हाण की हत्या के मामले में आरोपी था। शनिवार को उसे जमानत मिल गई थी और वह जेल से बाहर आया था। बुधवार को वह कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। लेकिन सुनवाई पूरी होने से पहले ही बाहर हमलावरों ने उस पर हमला बोल दिया।
2025 में क्या हुआ था?
बताया जा रहा है कि शुभम सुभाष चव्हाण की हत्या 20 अप्रैल 2025 को हुई थी। यह घटना पुणे के कटराज इलाके के संतोष नगर में हुई थी। पुलिस के मुताबिक, हत्या जमीन और पैसे के झगड़े की वजह से हुई थी। मंदार किवाले को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस जांच कर रही है कि बुधवार का हमला उसी पुरानी हत्या का बदला था या कोई और मामला था। फिलहाल पुलिसिया जांच जारी है।
कैसे हुआ हमला?
पुलिस के अनुसार, इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 5-6 लोग दो स्कूटरों पर सवार दिख रहे हैं। एक स्कूटर पर चार हमलावर थे और दूसरे स्कूटर पर दो। इनमें से एक हमलावर के हाथ में खून से सना चाकू भी दिख रहा था। हमले के बाद घायल मंदार किवाले फुटपाथ पर खून से लथपथ पड़ा था।
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से दो बंदूकें मिली हैं, जो सड़क पर पड़ी थी। इस दौरान एक मैगजीन भी बरामद हुई, जिसमें गोलीयां भरी हुई थीं। फिलहाल पुलिस ने दोनों बंदूकें और मैगजीन अपने कब्जे में ले ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार, हमलावरों की पहचान और तलाश के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
विपक्ष ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
वहीं, इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि कोर्ट आम लोगों के लिए न्याय का मंदिर होता है। अगर इसी पवित्र जगह के बाहर दिनदहाड़े खून बह रहा है, जहां हर व्यक्ति न्याय और सुरक्षा मांगने आता है, तो पुणे के आम लोग कहां जाएं?
सुले ने आगे कहा कि पुणे में पिछले कुछ समय से पिकैक्स गैंग का आतंक, गोलीबारी की घटनाएं, सड़क पर हत्याएं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा बहुत बढ़ गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि पुणे का हर निवासी अब यही पूछ रहा है कि क्या शहर में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज बची है? पुणे में कानून-व्यवस्था सचमुच खत्म हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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