तमिलनाडु में दीपावली पर खूनी तांडव, पुलिस अधिकारी समेत 10 लोगों की हत्या से हड़कंप

दीपावली के दौरान रविवार से सोमवार तड़के तक तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में हत्या की 10 घटनाएं हुईं है। पुलिस के अनुसार, इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। फिलहाल सभी मामलों की जांच जारी है।

तमिलनाडु में दीपावली के दिन अलग-अलग घटनाओं में एक विशेष पुलिस उपनिरीक्षक (SSI) और नौ लोगों की हत्या कर दी गई। इन घटनाओं की विपक्षी दलों ने निंदा की है और सरकार पर जमकर हमला बोला है। रिपोर्ट में बताया गया कि शिवगंगा जिले में तीन, त्रिची में दो तथा चेन्नई, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर जिलों में एक-एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई । इन घटनाओं के पीछे पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद, नशे में झगड़े और पुरानी रंजिश को कारण बताया गया है।

इस बीच मुख्यमंत्री विजय ने सोमवार को पुलिसकर्मी की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। रिपोर्ट के अनुसार, थेनी जिले के समाधर्मपुरम गांव में विशेष पुलिस उपनिरीक्षक सेंथिलकुमार (57) की हत्या कर दी गई। वारदात के समय वह ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सड़क पर पटाखे फोड़ रहे युवकों के एक समूह को ऐसा करने से रोका था। पटाखे फोड़ने के लिए सड़क अवरुद्ध करने से लोगों में दहशत फैल रही थी, यातायात बाधित हो रहा था और असहज स्थिति पैदा हो रही थी।

दक्षिण क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजयेंद्र बिदरी ने बताया कि सेंथिलकुमार प्रतिनियुक्ति पर थेनी जिले के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में तैनात थे। वह रविवार रात ड्यूटी पूरी करने के बाद सादे कपड़ों में घर लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने युवकों से लोगों को परेशानी न पहुंचाने के लिए कहा। इस बात पर उनके साथ कहासुनी हो गई। इसी दौरान उन्होंने एक युवक को पकड़ने की कोशिश की, तभी दूसरे युवक ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। पुलिस गश्ती दल उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, जहां बेहतर इलाज के प्रयासों के बावजूद सोमवार सुबह उनकी मौत हो गयी। थेनी जिले के पुलिस अधीक्षक केएस प्रवीण गौतम ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि सेंथिलकुमार हृदय संबंधी बीमारी से भी पीड़ित थे।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा? इस बीच मुख्यमंत्री विजय ने जारी एक बयान में कहा कि पलानीचेट्टीपट्टी पुलिस थाने में तैनात विशेष पुलिस उपनिरीक्षक सेंथिलकुमार प्रतिनियुक्ति पर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) कार्यालय में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों को परेशानी पहुंचा रहे युवकों से ऐसा नहीं करने से मना किया। इस बात पर हुई कहासुनी के दौरान युवकों के समूह ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया और बाद में थेनी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गयी।

सेंथिलकुमार की मौत पर गहरा दुख और शोक व्यक्त करते हुए विजय ने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई और 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं, राज्य में हुई हत्याओं की लगातार घटनाओं को लेकर डीएमके, एआईडीएमके, पीएमके और भाजपा ने कड़ी निंदा की है। विपक्षी दलों ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए सत्तारूढ़ टीवीके सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

उदयनिधि ने सीएम को बताया 'डमी मुख्यमंत्री' डीएमके युवा शाखा के सचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि रविवार को एक ही दिन में विशेष पुलिस उपनिरीक्षक समेत 10 की हत्या कर दी गई। त्योहार के दिन पटाखों की आवाज से अधिक चाकू और दरांती से किए गए हमलों की घटनाएं सामने आईं। उन्होंने सरकार पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को 'डमी मुख्यमंत्री' बताया। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराधों और हाल ही में थेनी जिला जेल से पुलिसकर्मियों पर हमला करने के बाद 17 कैदियों के फरार होने की घटना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का प्रमाण हैं।

इस दौरान उदयनिधि ने आरोप लगाया कि राज्य में न तो पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और न ही आम लोग। उन्होंने त्रिची में थुरैयूर के विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रविशंकर पर एक शिकायतकर्ता के साथ कथित मारपीट करने और उसे वहां से भगाने के आरोप की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि बाद में पीड़ित को धमकाया गया कि वह ऐसा वीडियो जारी करे, जिसमें यह कहा गया हो कि उसके साथ मारपीट नहीं हुई थी।

कानून-व्यवस्था खराब वहीं, अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने भी हत्याओं की निंदा करते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। पीएमके अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अंबुमणि रामदास ने कहा कि यह निंदनीय है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिसकर्मियों की अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली के दौरान हुई अधिकांश आपराधिक घटनाओं के पीछे शराब प्रमुख कारण रही।

रामदास ने सरकार और पुलिस से कानून-व्यवस्था के मामले में कोई समझौता किए बिना सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष से जुड़े उस मामले का भी उल्लेख किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उन्होंने इस मामले की जांच कराने और रविशंकर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।