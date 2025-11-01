Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsbloody dispute erupted in a Bengaluru office over turning on lights killer killed a colleague with a dumbbell
ऑफिस में लाइट जलाने पर हुआ खूनी विवाद, आरोपी ने सहकर्मी को डंबल से मार डाला

ऑफिस में लाइट जलाने पर हुआ खूनी विवाद, आरोपी ने सहकर्मी को डंबल से मार डाला

संक्षेप: बेंगलुरू के एक प्राइवेट ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे दो कर्मचारियों के बीच में लाइट जलाने को लेकर विवाद हो गया। इससे गुस्साए एक कर्मचारी ने अपने साथी की डंबल मारकर हत्या कर दी।

Sat, 1 Nov 2025 08:23 PMUpendra Thapak पीटीआई
share Share
Follow Us on

बेंगलुरू में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक ऑफिस में साथ काम करने वाले दो लोगों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई की एक ने दूसरे की डंबल मारकर हत्या कर दी। पुलिस के के मुताबिक डेटा डिजिटल बैंक नामक कंपनी में नाइट शिफ्ट में मौजूद दो सहकर्मियों के बीच में लाइट का स्विच बंद करने को लेकर हुए विवाद में चित्रदुर्ग निवासी 41 वर्षीय भीमेश बाबू की मौत हो गई है। इसके बाद विजयवाडा निवासी आरोपी सोमला वामशी (24) ने पुलिस थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक और आरोपी बेंगलुरू के एक किराए के ऑफिस में डेटा डिजिटल बैंक नाम से एक रोजाना के फिल्म शूटिंग वीडियो कंपनी में काम करते थे। नाइट शिफ्ट के दौरान यह दोनों ही ऑफिस में मौजूद थे। काम करते वक्त रात में करीब 1:30 बजे इन दोनों के बीच में लाइट बंद और चालू करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में, इसके बाद आरोपी सोमला वामशी ने डंबल उठाकर अपने सहकर्मी को मार दिया। इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद विजयवाडा निवासी आरोपी वामशी ने सीधे गोविंदराज नगर पुलिस थाने में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Bengaluru Crime News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।