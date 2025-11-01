ऑफिस में लाइट जलाने पर हुआ खूनी विवाद, आरोपी ने सहकर्मी को डंबल से मार डाला

संक्षेप: बेंगलुरू के एक प्राइवेट ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम कर रहे दो कर्मचारियों के बीच में लाइट जलाने को लेकर विवाद हो गया। इससे गुस्साए एक कर्मचारी ने अपने साथी की डंबल मारकर हत्या कर दी।

बेंगलुरू में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक ऑफिस में साथ काम करने वाले दो लोगों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई की एक ने दूसरे की डंबल मारकर हत्या कर दी। पुलिस के के मुताबिक डेटा डिजिटल बैंक नामक कंपनी में नाइट शिफ्ट में मौजूद दो सहकर्मियों के बीच में लाइट का स्विच बंद करने को लेकर हुए विवाद में चित्रदुर्ग निवासी 41 वर्षीय भीमेश बाबू की मौत हो गई है। इसके बाद विजयवाडा निवासी आरोपी सोमला वामशी (24) ने पुलिस थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक और आरोपी बेंगलुरू के एक किराए के ऑफिस में डेटा डिजिटल बैंक नाम से एक रोजाना के फिल्म शूटिंग वीडियो कंपनी में काम करते थे। नाइट शिफ्ट के दौरान यह दोनों ही ऑफिस में मौजूद थे। काम करते वक्त रात में करीब 1:30 बजे इन दोनों के बीच में लाइट बंद और चालू करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद गुस्से में, इसके बाद आरोपी सोमला वामशी ने डंबल उठाकर अपने सहकर्मी को मार दिया। इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।