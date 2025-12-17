Hindustan Hindi News
खूनी भिड़त के बाद कैदियों ने पुलिस पर बोला धावा, सुपरिंटेंडेंट का सिर फोड़ा; जेल में अफरा-तफरी

संक्षेप:

जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू अफसरों के साथ हालात शांत करने पहुंचे तो कैदियों ने उन पर भी हमला कर दिया। एक कैदी ने उनके सिर पर ईंट मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Dec 17, 2025 12:43 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान, चण्डीगढ़
लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में मंगलवार शाम को कैदियों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जब जेल प्रशासन और पुलिस जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कैदियों ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर ही दिया। कैदियों ने ईंट मार कर जेल सुपरिंटेंडेंट कुलवंत सिद्धू का सिर फोड़ दिया है। उन्हें तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गम्भीर बनी हुई है। वहीं घटना से जेल में अफरातफरी मच गई है और यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

200 से अधिक कैदियों ने किया हमला

जानकारी के मुताबिक ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में मंगलवार को कैदियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद शाम 7 बजे दोबारा कैदियों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू अन्य अफसरों के साथ हालात शांत करने पहुंचे तो कैदियों ने उन पर भी हमला कर दिया। एक कैदी ने उनके सिर पर ईंट मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अन्य अफसरों ने भाग कर जान बचाई।

अधिकारियों ने बताया है कि करीब 200 से 250 कैदियों ने पुलिस वालों पर हमला किया। घटना केहाई बाद सेंट्रल जेल के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। जेल परिसर के अंदर करीब 20 मिनट तक सायरन की आवाजें सुनाई देती रही।

जेल मंत्री ने तलब की रिपोर्ट

मामले की जानकारी जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर तक भी पहुंच गई है। उन्होंने जेल अधिकारियों से पूरी स्थिति की रिपोर्ट तलब की है। जेल में एम्बुलेंस और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा भी जेल पहुंचे थे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जेल परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जेल परिसर में डटे हुए हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

इससे पहले इसी साल सितम्बर में ताजपुर रोड सेंट्रल जेल में भी दो कैदी आपस में भिड़ गए थे। झगड़े में एक कैदी ने दूसरे पर तेजधार चम्मच से हमला कर दिया, जिससे दूसरे कैदी के सिर पर गंभीर चोट आई थी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Punjab
