पश्चिम बंगाल में SIR पर ब्लडबाथ की धमकी, क्या करेगा चुनाव आयोग? CEC ज्ञानेश कुमार का ऐसा जवाब

देश के 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्य इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। प्रेस कांफ्रेंस में सवाल-जवाब के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त से बंगाल को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर कराने पर ब्लडबाथ की धमकी दी है। इस पर चुनाव आयोग क्या कहना चाहेगा? इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी।

असम को लेकर क्या कहा

इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त से असम को लेकर भी सवाल पूछा गया। एसआईआर के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां नागरिकता की जांच लगभग पूरी होने वाली है। एसआईआर का आदेश पूरे देश के लिए था, यह असम पर लागू नहीं होता। इसलिए असम के लिए अलग से संशोधन के आदेश जारी किए जाएंगे।

ऐलान से पहले ही बंगाल में हलचल

गौरतलब है कि एसआईआर की घोषणा से कुछ घंटे पहले, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने सोमवार को विभिन्न जिलों में 200 से अधिक नौकरशाहों और वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर फेरबदल करने की अधिसूचना जारी की। एक अधिकारी ने बताया कि इन कर्मियों से आगामी एसआईआर कवायद में नोडल भूमिका निभाने की उम्मीद थी। निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रमों की घोषणा के बाद राज्य सरकार के लिए आगे फेरबदल करना असंभव हो जाता।