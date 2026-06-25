जब एक भेड़ ने इंसान को डोनेट किया अपना खून! कहानी दुनिया के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की

आज विज्ञान इस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां कुछ चीजें किसी चमत्कार से कम लगतीं। इन्हें में से एक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आज एक इंसान अपना खून देकर मिनटों में किसी दूसरे इंसान की जान बचा सकता है। लेकिन यह सब कुछ शुरू कैसे हुआ?

रक्तदान महादान। अक्सर अस्पतालों या ब्लड डोनेशन कैंपों के बाहर आपको यह सुविचार लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मतलब ये कि किसी को खून देना या खून का दान करना सबसे बड़ा दान है। सच भी है। अगर आपके खून के एक छोटे से हिस्से मात्र से अगर किसी शख्स को नई जिंदगी मिल रही हो तो इससे बड़ी नेकी और क्या ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में पहली बार यह महादान किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भेड़ ने किया था? जी हां। दुनिया में पहली बार इंसान को किसी दूसरे इंसान ने नहीं, बल्कि एक भेड़ ने अपना खून दिया था। तो चलिए आज जानते हैं कहानी दुनिया के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की और कैसे यह तकनीक इस मुकाम तक पहुंची।

आज जब अस्पताल में किसी मरीज को खून की जरूरत होती है, तो डॉक्टर चंद मिनटों में उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और सुरक्षित तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इंसानों ने ऐसे-इस अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रयोग किए हैं, जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास का एक पन्ना ऐसा भी है, जब डॉक्टरों ने इंसान की जान बचाने के लिए उसकी नसों में भेड़ का खून दौड़ा दिया था।

जब राजा के डॉक्टर ने किया 'खतरनाक' प्रयोग यह अनोखी कहानी शुरू होती है साल 1667 में। फ्रांस के राजा लुई XIV के प्राइवेट डॉक्टर जीन-बैप्टिस्ट डेनिस ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय इंसानी शरीर और खून का बहना एक रहस्य था। उस वक्त डेनिस को लगा कि जानवरों का खून इंसानों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और शांत हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक भेड़ को चुना, क्योंकि भेड़ को एक बेहद शांत, मासूम और 'पवित्र' जीव माना जाता था। डॉक्टर को लगा कि इसका खून मरीज के शरीर और दिमाग को शांत कर देगा। उन्होंने बुखार से पीड़ित एक युवक में भेड़ का खून चढ़ा दिया। यह पूरी तरह चमत्कारिक था कि वह लड़का इस प्रक्रिया के बाद भी जिंदा बच गया!

अगली ही कोशिश में लगा कत्ल का इल्जाम! पहली कामयाबी से उत्साहित होकर डॉक्टर डेनिस ने एक मानसिक रूप से बीमार मरीज, एंटोनी मौरॉय पर दूसरा प्रयोग किया। इस बार उन्होंने बछड़े के खून का इस्तेमाल किया। पहली बार में मरीज शांत दिख रहा था, लेकिन अगली बार खून चढ़ाते ही मौरॉय की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। डॉक्टर डेनिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि मरीज की मौत खून से नहीं, बल्कि उसकी पत्नी द्वारा दिए गए 'आर्सेनिक जहर' से हुई थी और डॉक्टर बरी हो गए। लेकिन इस खौफनाक हादसे के बाद कोर्ट ने इंसानों पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पर बैन लगा दिया। फिर क्या था। इंसानों को करना पड़ा करीब 200 सालों का इंतजार।

इतिहास रहा है दिलचस्प अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे से पलटें, तो इस पूरे सफर की नींव 1628 में पड़ी थी जब ब्रिटेन के एक डॉक्टर विलियम हार्वे ने पहली बार दुनिया को बताया कि शरीर में खून का सर्कुलेशन कैसे होता है। इसके बाद तो जैसे प्रयोगों की बाढ़ आ गई। 1665 में इंग्लैंड के ही एक फिजिशियन रिचर्ड लोअर ने कमाल करते हुए एक कुत्ते का खून दूसरे कुत्ते में चढ़ाकर उसे जिंदा रखने में सफलता पाई। इंसानों के बीच खून ट्रांसफ्यूज करने में असली कामयाबी 1818 में मिली। जेम्स ब्लंडेल ने प्रसव के बाद होने वाले भारी रक्तस्राव के इलाज के लिए एक महिला को पहली बार इंसानी खून चढ़ाया और उसकी जान बचाई। इसके करीब बीस साल बाद यानी 1840 में पहली बार हीमोफीलिया जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए ब्लड का सफल ट्रांसफ्यूजन किया गया।

ब्लड ग्रुप के खोज ने बदल दी दिशा इतने प्रयोगों के बाद भी डॉक्टर यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कुछ मरीजों को खून चढ़ाने पर वे बच क्यों जाते हैं और कुछ की मौत क्यों हो जाती है। यह रहस्य 1901 में तब खुला जब कार्ल लैंडस्टीनर ने इंसानी खून के तीन ग्रुप्स (A, B और O) की खोज की। 1902 में उनके साथियों ने चौथे ब्लड ग्रुप 'AB' का भी पता लगा लिया। 1907 तक आते-आते डॉक्टरों ने समझ लिया कि खून चढ़ाने से पहले डोनर और मरीज के ब्लड ग्रुप का 'क्रॉस-मैच' करना कितना जरूरी है। इसी दौरान 'O' ब्लड ग्रुप के 'यूनिवर्सल' होने की भी पहचान हुई।

जब तक ब्लड ग्रुप का पता चला, तब तक एक और बड़ी समस्या थी कि खून को शरीर से बाहर निकालते ही वह जम जाता था। इस समस्या को 1914 में एडोल्फ हस्टिन ने दूर किया। उन्होंने खोजा कि 'सोडियम साइट्रेट' मिलाने से खून जमता नहीं है। इसी एक खोज के बाद खून को स्टोर करना मुमकिन हो सका, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के मैदानों में घायल सैनिकों की जान बचाने में वरदान का काम किया। इसके बाद 1932 में रूस के लेनिनग्राद अस्पताल में दुनिया का पहला 'ब्लड बैंक' बना और 1939-40 में 'Rh फैक्टर' (+ और -) की खोज हुई, जिसने ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाले रिएक्शन की गुत्थी को पूरी तरह सुलझा दिया।