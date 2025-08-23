blood of pahalgam not dried sanjay raut asks 5 questions to pm modi on india pakistan cricket match अभी सूखा भी नहीं पहलगाम का खून, भारत-पाक मैच पर संजय राउत ने PM मोदी से पूछे 5 सवाल, India News in Hindi - Hindustan
अभी सूखा भी नहीं पहलगाम का खून, भारत-पाक मैच पर संजय राउत ने PM मोदी से पूछे 5 सवाल

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पांच सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अभी पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का खून सूखा भी नहीं तो क्रिकेट मैच कैसे होगा?

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 01:07 PM
एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षी खेल संबंध नहीं रहेंगे लेकिन बहुपक्षीय अंतरराष्ट्र्रीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम के साथ मैच हो सकता है। शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। संजय राउत ने कहा है कि अभी पहलगाम हमले में मारे गए भारतीयों का खून सूखा भी नहीं है। अभी उनके परिजनों के आँसू थमे भी नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना बहुत ही अमानवीय है।

राउत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच भारतीयों के लिए बहुत ही दुकद है। बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की मंजूरी के यह नहीं हो सकता था।

राउत ने कहा कि वह देशवासियों की तरफ से अपनी भावनाएं सरकार के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, जब आप कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है तो फिर पाकिस्तान के साथ मैच कैसे हो सकता है? पहलगाम का हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया था और 26 महिलाओं के सिंदूर पोछ दिए गए, क्या आपने उन माताओं-बहनों के दर्द को समझा है? आपने कहा कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्या क्रिकेट और खून साथ में चल सकता है?

संजय राउत ने पूछा, पाकिस्तान के साथ मैच से जमकर सट्टेबाजी और जुआ होता है। इसमें बीजेपी के भी लोग शामिल रहते हैं। गुजरात के जय शाह क्रिकेट से संबंधित मामले देखते हैं। तो क्या इन मैचों सो बीजेपी को बड़ा लाभ मिलता है?

पाकिस्तान से मैच खेलना हमारा अपमान- राउत

संजय राउत ने कहा पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ना केवल सैनिकों का अपमान है बल्कि कश्मीर के लिए जान देने वाले हर शहीद का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि ये मैच दुबई में हो रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में होते तो बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना इसे होने ना देती। हिंदुत्व, देशभक्ति पर क्रिकेट भारी हो गया। आपकी नजर में देशवासियों की भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। शिवसेना आपके इस फैसले की निंदा करती है।

बता दें कि एशिया कप 9 सितंबर से होने जा रहा है। इंडिया ने भी इसके लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें तीन बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला हो सकता है। यह मैच दुबई में खेला जाएगा।