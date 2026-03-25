स्ट्रेट होर्मुज की नाकेबंदी से चरमरा सकती है दुनिया की अर्थव्यवस्था, जानें भारत पर कैसा असर

इस संकट की सबसे बड़ी मार एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाली है। भारत सहित कई एशियाई देशों के लिए हार्मुज रास्ता अहम है। भारत लगभग 74 अरब डॉलर के व्यापार के लिए इस मार्ग पर निर्भर है।

Iran War Updates: मध्य पूर्व की जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। इसने पूरी दुनिया की आर्थिक नसों को दबाना शुरू कर दिया है। नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा, तो दुनिया के 100 लाख करोड़ रुपये के व्यापार पर पानी फिर सकता है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, तेज आपूर्ति में रुकावट से आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इस व्यापार का असर तेल और गैस, खाद, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

इस संकट की सबसे बड़ी मार एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाली है। भारत सहित कई एशियाई देशों के लिए हार्मुज रास्ता अहम है। भारत लगभग 74 अरब डॉलर के व्यापार के लिए इस मार्ग पर निर्भर है। खाड़ी देश सिर्फ ईंधन ही नहीं, दुनिया का 10% उर्वरक भी बनाते हैं। इसकी आपूर्ति रुकने से दुनिया में खेती की लागत बढ़ेगी व खाद्य संकट पैदा हो सकता है। वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर मॉडल के जरिए चेतावनी दी कि दो हफ्ते तक की रुकावट का असर सीमित होता है। चार हफ्ते बीतने के बाद दुनिया भर की आपूर्ति टूटने लगेगी। 56 दिनों की बंदी के बाद बंदरगाहों पर जाम, पोतों की देरी और दुनिया भर में सामान पहुंचाने का पूरी व्यवस्था ठप पड़ सकती है।

तेल आपूर्ति का 20% यहीं से गुजरता ईरान-ओमान के बीच स्थित होर्मुज का यह संकरा समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा धमनी कहा जाता है। हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ये तेल दुनिया की कुल आपूर्ति का करीब पांचवां हिस्सा है। यह जलमार्ग रोजाना लगभग 1.93 मिलियन बैरल तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का भी परिवहन करता है। इस रास्ते की बड़ी चुनौती यह है कि खाड़ी देशों के पास अपनी गैस और तेल बाहर भेजने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर, हर साल करीब लगभग 47 हजार करोड़ पाउंड का ऊर्जा व्यापार इस रास्ते से होता है।

पहले रोज गुजरते थे 138 पोत, अब सिर्फ 8 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने और अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने इस रास्ते पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया था। जहां युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना औसतन 138 जहाज गुजरते थे। अब वहीं संख्या घटकर मात्र आठ रह गई है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान की इस नाकाबंदी ने सैकड़ों पोतों को खाड़ी के अंदर ही फंसा दिया।