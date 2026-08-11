ब्लिंकिट के गोदाम में रेंग रहे थे कॉकरोच, रिलायंस के यहां फफूंद लगी काजू कतली; बड़ा ऐक्शन
मुंबई में FDA ने ब्लिंकिट के मलाड स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड किया। सब्जियों में कॉकरोच और एक्सपायरी सामान मिला। वहीं रिलायंस रिटेल से फफूंद लगी 54 बॉक्स काजू कतली जब्त की।
महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने खाने-पीने के सामान में मिलावट और गंदगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई के मलाड (वेस्ट) में क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के एक स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं, रिलायंस रिटेल के एक आउटलेट से फफूंद और कीड़े लगी काजू कतली जब्त की गई है।
ब्लिंकिट के स्टोर में रेंग रहे थे कॉकरोच
मुंबई के मलाड (वेस्ट) स्थित सर्वोदय भवन में चल रहे ब्लिंकिट के स्टोर पर एफडीए ने 7 अगस्त को छापेमारी की थी। जांच के दौरान यहां भारी अनियमितताएं और गंदगी पाई गई, जिसके बाद एफडीए ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) की धारा 32(3) के तहत तत्काल प्रभाव से स्टोर का फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। लाइसेंस सस्पेंड रहने तक यह स्टोर अब किसी भी तरह के फूड बिजनेस, बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर सकेगा।
जांच के दौरान ब्लिंकिट स्टोर में क्या-क्या मिला?
एफडीए अधिकारियों को ब्लिंकिट के इस डार्क स्टोर में कई गंभीर खामियां मिलीं।
- फल और सब्जियों के स्टोरेज एरिया में बड़ी संख्या में कॉकरोच रेंगते हुए पाए गए, जिससे खाने में इन्फेक्शन का गंभीर खतरा था।
- कोल्ड रूम में साफ-सफाई की भारी कमी थी। वहां एक्सपायर्ड और टैम्पर्ड (छेड़छाड़ किए गए) पैकेटबंद फूड आइटम्स रखे हुए थे।
- स्टोर में 'फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट' और 'फर्स्ट-एक्सपायर्ड, फर्स्ट-आउट' (FIFO/FEFO) के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। खाने के सामान का स्टोरेज भी सही तरीके से नहीं हो रहा था।
- यहां चूहों और कीड़ों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और कचरा प्रबंधन में भी भारी कमी मिली।
- इसके अलावा, फूड हैंडलर्स की कोई मेडिकल या हेल्थ रिपोर्ट नहीं थी और न ही वे पर्सनल हाइजीन या प्रोटेक्टिव (सुरक्षात्मक) उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे।
रिलायंस रिटेल पर भी गिरी गाज, काजू कतली जब्त
ब्लिंकिट के अलावा, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एआरडी सिनेमॉल के एक रिलायंस रिटेल आउटलेट पर भी एफडीए ने कड़ा एक्शन लिया है। दरअसल, 8 अगस्त को उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी कि आउटलेट से खरीदी गई 'लक्ष्मी नारायण' ब्रांड की काजू कतली में फफूंद लगी हुई है और उसमें जिंदा कीड़े भी निकले हैं।
शिकायत मिलते ही एफडीए की टीम ने तुरंत रिलायंस रिटेल आउटलेट का निरीक्षण किया और वहां से काजू कतली के सैंपल लिए। टीम ने वहां से 11.34 किलोग्राम वजन वाले काजू कतली के 54 बॉक्स जब्त किए हैं।
क्या है एफडीए का अगला कदम?
एफडीए ने जब्त किए गए काजू कतली के सैंपल्स को जांच के लिए फूड लेबोरेटरी भेज दिया है। एफडीए के आधिकारिक बयान के मुताबिक, लैब की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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