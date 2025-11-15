Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newsblast in nowgam police station in jammu and kashmir many personnel injured
श्रीनगर के नौगाम में धमाका; 8 जख्मी, फरीदाबाद से ले जाया गया था विस्फोटक

संक्षेप: श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हो गया है। बताया जाता है कि यह विस्फोट असावधानी या दुर्घटनावश हो गया। इस विस्फोट से 8 जख्मी बताए जाते हैं। यह विस्फोटक फरीदाबाद से ले जाया गया था।

Sat, 15 Nov 2025 01:13 AMKrishna Bihari Singh पीटीआई, श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में बड़ा धमाका हुआ है। यह विस्फोट दुर्घटनावश हो गया। इसमें 8 लोग घायल बताए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को रात के वक्त उस समय अचानक विस्फोट हो गया जब पुलिसकर्मी ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री के सेंपल ले रहे थे।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस 360 किलोग्राम विस्फोटक फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल गनई के किराए के आवास से जब्त करके लेकर आई थी। जब पुलिस के जवान इस विस्फोटक के सेंपल ले रहे थे, उसी समय इसमें धमाका हो गया। इस विस्फोट में कम से कम 8 लोग घायल हो गए।

बता दें कि डॉ. मुजम्मिल गनई ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों में से एक है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पूरी 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री उसी पुलिस थाने में रखी गई थी, जहां 19 अक्टूबर को सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के संबंध में केस दर्ज किया गया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी और एक एफएसएल टीम विस्फोटक सेंपल ले रही थी और उसका निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसमें विस्फोट हो गया। यह धमाका इतना जोरदार था कि परिसर में मौजूद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के तुरंत बाद दमकल की कई गाड़ियां थाने पहुंचीं।

फिलहाल थाने की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके से पहले फरीदाबाद से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किए गए थे। इसके तार दिल्ली विस्फोट से जुड़ रहे हैं। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने शहर के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था।

इनमें डॉ. मुजम्मिल शकील भी शामिल था। मुजम्मिल ने फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में मौलवी इस्ताक से मकान किराये पर लिया था। छापेमारी के दौरान इस मकान से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। इस विस्फोट को जम्मू-कश्मीर पुलिस ले गई थी। माना जा रहा है कि इसी विस्फोटक की जांच में उक्त धमाका हुआ है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News
