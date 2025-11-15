श्रीनगर के नौगाम में धमाका; 8 जख्मी, फरीदाबाद से ले जाया गया था विस्फोटक

संक्षेप: श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हो गया है। बताया जाता है कि यह विस्फोट असावधानी या दुर्घटनावश हो गया। इस विस्फोट से 8 जख्मी बताए जाते हैं। यह विस्फोटक फरीदाबाद से ले जाया गया था।

जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में बड़ा धमाका हुआ है। यह विस्फोट दुर्घटनावश हो गया। इसमें 8 लोग घायल बताए जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार को रात के वक्त उस समय अचानक विस्फोट हो गया जब पुलिसकर्मी ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ मामले के संबंध में फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री के सेंपल ले रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस 360 किलोग्राम विस्फोटक फरीदाबाद से डॉ. मुजम्मिल गनई के किराए के आवास से जब्त करके लेकर आई थी। जब पुलिस के जवान इस विस्फोटक के सेंपल ले रहे थे, उसी समय इसमें धमाका हो गया। इस विस्फोट में कम से कम 8 लोग घायल हो गए।

बता दें कि डॉ. मुजम्मिल गनई ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 संदिग्धों में से एक है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पूरी 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री उसी पुलिस थाने में रखी गई थी, जहां 19 अक्टूबर को सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के संबंध में केस दर्ज किया गया था।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी और एक एफएसएल टीम विस्फोटक सेंपल ले रही थी और उसका निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान अचानक उसमें विस्फोट हो गया। यह धमाका इतना जोरदार था कि परिसर में मौजूद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के तुरंत बाद दमकल की कई गाड़ियां थाने पहुंचीं।

फिलहाल थाने की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके से पहले फरीदाबाद से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किए गए थे। इसके तार दिल्ली विस्फोट से जुड़ रहे हैं। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने शहर के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था।