Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsblast in i 20 car Home Minister on Delhi Incident says all angles are being explored
कार धमाके पर अमित शाह का भी आया बयान, बोले- मौके पर पहुंच रहा हूं

कार धमाके पर अमित शाह का भी आया बयान, बोले- मौके पर पहुंच रहा हूं

संक्षेप: दिल्ली धमाके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर आई-20 कार में धमाका हुआ। इससे आसपास की गाड़ियों में आग लगने और कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना है।

Mon, 10 Nov 2025 09:45 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली धमाके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर आई-20 कार में धमाका हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि सभी एंगल से घटना की जांच होगी। साथ ही यह भी कहा कि कुछ ही देर में स्पॉट और अस्पताल पर जा रहा हूं। गौरतलब है कि लाल किले के पास हुए धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं, 24 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं।

10 मिनट के अंदर पहुंच गईं टीमें
अमित शाह ने कहा कि विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। घटना को लेकर एनएसजी और एनआईए की टीमों ने एफएसएल के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं, अमित शाह ने यह भी बताया कि आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:दिल्ली में कार में धमाके बाद मुंबई में अलर्ट, लखनऊ-कोलकाता में भी सतर्कता
ये भी पढ़ें:लाल किले के पास बम धमाके के बाद कैसे हैं हालात; PHOTOS में देखिए


सभी एंगल से होगी जांच
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी से भी बात की है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे। सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं शीघ्र ही घटनास्थल पर जाऊंगा और तुरंत अस्पताल भी जाऊंगा।

गौरतलब है कि राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर सोमवार शाम एक धीमी गति से चलती कार में हुए विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (एफएसएल) और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज शाम 6.52 बजे, एक धीमी गति से चलती हुयी गाड़ी लाल बत्ती पर रुकी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
Delhi Car Blast Amit Shah
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।