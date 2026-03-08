सीईसी ज्ञानेश कुमार पहुंचे कोलकाता, होटल जाते समय दिखाए गए काले झंडे

भारी संख्या में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और उन्हें उस मार्ग पर आने से रोक दिया, जिससे होते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हवाई अड्डे से होटल जा रहे थे। चटर्जी ने कहा, 'हमारी मुख्यमंत्री मध्य कोलकाता में धरना दे रही हैं।'

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर गए हैं। कोलकाता हवाई अड्डे से होटल के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करने के दौरान कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR के खिलाफ न्यू टाउन में प्रदर्शन हुआ। इसका नेतृत्व करने वाले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस चटर्जी ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कुमार आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए हैं।

भारी संख्या में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और उन्हें उस मार्ग पर आने से रोक दिया, जिससे होते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हवाई अड्डे से होटल जा रहे थे। चटर्जी ने कहा, 'हमारी मुख्यमंत्री मध्य कोलकाता में धरना दे रही हैं। हम यहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी हैं।' कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुमार के खिलाफ नारे भी लगाए। मुख्यमंत्री बनर्जी सीईसी के खिलाफ मुखर रही हैं और उन पर भाजपा की कठपुतली होने का आरोप लगाया है।

चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीते दिनों निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वे लोगों के वोट से प्रधानमंत्री बने थे, जिनके नाम निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के SIR के दौरान मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में मध्य कोलकाता में आयोजित धरने के दौरान कहा, 'अगर मोदी 2024 में इस मतदाता सूची के आधार पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसमें शामिल लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जाना चाहिए?'