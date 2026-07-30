अमेरिका में पेटेंट गौमूत्र; प्रियंका गांधी को सुधांशु त्रिवेदी का जवाब- दिमाग में मैकाले-मार्क्स का गोबर भरा है

गौमूत्र को लेकर प्रियंका गांधी का बयान एक बार फिर से विवादों में हैं। भाजपा की तरफ से इस मामले पर कांग्रेस को घेरा गया है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले में गौमूत्र पर बात करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन दिमाग में मार्क्स और मैकाले बैठे हैं।

Sudhanshu Trivedi retort to Priyanka Gandhi: भारतीय राजनीति में एक बार फिर से गौमूत्र को लेकर बहस जारी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा NTA में सुधार के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सदस्य प्रो. वी काम कोटि को गौमूत्र एक्सपर्ट बताने पर बवाल हो गया है। गुरुवार को भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने फैक्ट्स के साथ कांग्रेस पर निशाना साधा और मुख्य विपक्षी दल को पश्चिमी सभ्यता का गुलाम करार दिया। अपने फैक्ट्स के लिए पहचाने जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका में गौमूत्र को दवाई और बायो इन्हेंन्सर के रूप में पेटेंट किया गया है।

राज्यसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया। लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने इसमें भी गौमूत्र कहां से बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता है कि आखिर यहां पर इस तरीके की बात करने का क्या मतलब है। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने गौमूत्र को अमेरिका में पेटेंट कराए जाने की बात रखी और उसका पेटेंट नंबर भी बताया।

सुधांशु त्रिवेदी ने पेटेंट नंबर भी बता दिया भाजपा सांसद ने कहा, " जिनको गौमूत्र से समस्या है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल मेडिशिनल वैल्यू के लिए अमेरिका में पेटेंट है। इसका पेटेंट नंबर '6410059' है। दूसरी तरफ गौमूत्र का बायो इन्हॉन्सर के रूप में साइंटिफिक पेटेंट है। इसका नंबर है '6896907'। लेकिन क्या कर सकते हैं। दिमाग में मैकाले और मार्क्स का गोबर भरा हुआ है। तो उन्हें समझ नहीं आएगा। अगर हमारे देश में आत्मविश्वास होता, तो आज हमें हल्दी, तुलसी, नीम के पेटेंट के लिए लड़ाई न लड़नी पड़ रही होती।"

यह विज्ञान में पश्चिमी सभ्यता के अंधभक्त- सुधांशु त्रिवेदी भाजपा सांसद ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विज्ञान के मामले में पश्चिमी सभ्तया की अंधभक्त है। उन्होंने कहा, "अगर पेटेंट वाला यह काम 50 साल पहले हो गया होता, तो हमें पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही होती। लेकिन क्या बताएं। यह विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत देश ने चुकाई है।"

क्या कहा था प्रियंका गांधी ने? कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार को नीट पेपर लीक मामले पर आए बिल पर चर्चा के दौरान हाई प्रोफाइल कमेटी के सदस्य के ऊपर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी कमेटी बनाई है, जिसमें एक गौ-मूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वी काम कोटि को गौमूत्र विशेषज्ञ करार दिया था।

सत्ताधारी भाजपा के सांसदों ने इस बयान का खुला विरोध किया और प्रियंका गांधी से माफी मांगने की अपील की। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से इस बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया गया।

देश भर से प्रोफेसर्स ने लिखा प्रियंका गांधी को खुला खत गुरुवार को यह बयान उस समय और भी ज्यादा बढ़ गया जब देशभर से कुलपतियों और पूर्व कुलपतियों समेत 215 शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को खुला खत लिखकर उनके इस बयान की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि लोकतंत्र में असहमति का स्वागत किया जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत मजाक वैज्ञानिक सोच और जानकारीपूर्ण सार्वजनिक चर्चा को कमजोर करती है।