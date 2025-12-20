तेलंगाना पंचायत चुनाव के आए परिणाम, लोगों ने की बिहार में EVM जांच की मांग; कांग्रेस नेता ने बताई वजह

संक्षेप: कांग्रेस नेता ने बताया कि तेलंगाना पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने ग्राम पंचायतों की कुल सीटों में से 66% सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी को इन चुनावों में 5 प्रतिशत भी सफलता नहीं मिली, जबकि लोकसभा चुनावों में यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 8-8 सीटें जीती थीं।

कांग्रेस पार्टी बीते लंबे समय से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी करते हुए चुनाव जीतने का आरोप लगाती आ रही है और इसके साथ ही वह देश में बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग भी कर रही है। इसी बीच शनिवार को पार्टी के एक पूर्व सांसद ने सोशल मीडिया पर तेलंगाना में हुए पंचायत चुनावों के परिणामों की जानकारी देते हुए कांग्रेस को मिली सफलता की जानकारी दी और एकबार फिर भाजपा पर ईवीएम के जरिए हेरफेर करने का आरोप लगाया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपनी पुरानी मांग को दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तेलंगाना के 100 लोगों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर बिहार चुनावों में उपयोग की गई EVM के माइक्रोकंट्रोलर की फोरेंसिक जांच कराने का अनुरोध किया है। कांग्रेस सांसद ने इस अभियान को देशव्यापी अभियान बनाने की मांग भी की।

कांग्रेस नेता बोले- पार्टी को 66% सफलता मिली तेलंगाना पंचायत चुनावों के परिणाम की जानकारी देते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद और असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (केकेसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैलेट पेपर से हुए तेलंगाना पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने कुल 12,702 ग्राम पंचायतों में से 7,527 सीटें जीतीं। इसके साथ ही 808 कांग्रेस समर्थित बागी उम्मीदवारों की जीत को मिलाकर, पार्टी का कुल हिस्सा 66% हो गया। उन्होंने बताया कि इन चुनावों में बीजेपी को 5% भी सफलता नहीं मिली, जबकि लोकसभा चुनावों में यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 8-8 सीटें जीती थीं।

'भाजपा की ताकत EVM, बैलेट पेपर से हों चुनाव' इसके आगे भाजपा पर ईवीएम के जरिए चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए उदित राज ने लिखा, 'बात साफ़ है, बीजेपी की ताकत EVM में है। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए थे, और बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई थी।'

बिहार चुनाव में यूज EVM के माइक्रोकंट्रोलर की जांच की मांग वहीं इसके आगे उन्होंने बताया कि 'तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले से 100 लोगों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर EVM की जांच कराने का अनुरोध किया है। ज़िले के कोंडापुर मंडल के गंगाराम गांव के 100 लोगों ने श्री बीरैया यादव के नेतृत्व में 19 दिसंबर, 2025 को स्पीड पोस्ट से एक लिखित आवेदन भेजकर बिहार चुनावों में इस्तेमाल की गई EVM के माइक्रोकंट्रोलर की फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने बताया कि देश भर से सैकड़ों लोग इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने की अपील की गई है।