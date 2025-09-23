BJP workers enraged over PM Modi insult forced Congress leader to wear saree in public PM मोदी का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़के भाजपाई, सरे बाजार कांग्रेस नेता को साड़ी पहनाई, India News in Hindi - Hindustan
BJP workers enraged over PM Modi insult forced Congress leader to wear saree in public

PM मोदी का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़के भाजपाई, सरे बाजार कांग्रेस नेता को साड़ी पहनाई

कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश 'मामा' पगारे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक मॉर्फ्ड फोटो शेयर कर दी थी, जिसमें वह साड़ी में नजर आ रहे थे। भाजपा नेताओं का कहना है कि पोस्ट में एक अपमानजनक गाना भी डाला गया था।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:48 PM
PM मोदी का आपत्तिजनक फोटो शेयर करने पर भड़के भाजपाई, सरे बाजार कांग्रेस नेता को साड़ी पहनाई

महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी फोटो शेयर करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। खबर है कि फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साड़ी पहना दी। इसके बाद दोनों ही दलों की तरफ से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोप हैं कि अगर पोस्ट से आपत्ति थी, तो इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जानी चाहिए थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 73 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश 'मामा' पगारे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक मॉर्फ्ड फोटो शेयर कर दी थी, जिसमें वह साड़ी में नजर आ रहे थे। भाजपा नेताओं का कहना है कि पोस्ट में एक अपमानजनक गाना भी डाला गया था। खास बात है कि पगारे उल्हासनगर के जाने पहचाने नेता और खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं।

इस पोस्ट के सामने आते ही भाजपा नेताओं का गुस्सा भड़क उठा। पगारे को कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलाया और साड़ी पहनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग एक शख्स के हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं और उसे साड़ी पहना रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा के कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब कर रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, परब ने कहा, 'हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर शेयर करना ना सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि अस्वीकार्य है। अगर हमारे नेताओं को अपमानित करने की ऐसी ही कोशिशें जारी रहीं, तो भाजपा इससे भी ज्यादा मजबूत जवाब देगी।'

इसपर कांग्रेस के कल्याण प्रमुख सचिन पोटे ने अखबार से कहा, 'पगारे 73 साल के हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शेयर किया था, तो भाजपा नेताओं को उन्हें जबरन साड़ी पहनाने के बजाए पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी।'

