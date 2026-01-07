Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBJP woman worker in Karnataka has alleged that her clothes were torn but police say she took them off herself
कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता ने लगाए कपड़े फाड़ने के आरोप, पुलिस बोली- खुद उतारी

कर्नाटक में BJP की महिला कार्यकर्ता ने लगाए कपड़े फाड़ने के आरोप, पुलिस बोली- खुद उतारी

संक्षेप:

कमिश्नर ने बताया कि हमारे महिला स्टाफ ने ही स्थानीय लोगों की मदद से कपड़े मंगवाए और उन्हें पहनाए। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उक्त महिला पर पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 केस पिछले साल ही दर्ज हुए थे।

Jan 07, 2026 11:48 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के हुबली में एक महिला कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के दौरान हुए हंगामे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की और गिरफ्तारी के दौरान उनके कपड़े फाड़ दिए। वहीं, पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि महिला ने खुद अपने कपड़े उतारे और पुलिसकर्मियों पर हमला किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हुबली के चालुक्य नगर में एक सर्वे को लेकर स्थानीय लोगों और अधिकारियों के बीच विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि वहां गाली-गलौज और मारपीट की नौबत आ गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित तीन अलग-अलग केस दर्ज किए। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को पुलिस जब आरोपी महिला को हिरासत में लेने पहुंची, तो हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया।

भाजपा के गंभीर आरोप

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला कार्यकर्ता एक बस के अंदर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों से घिरी नजर आ रही है। भाजपा का दावा है कि जब महिला ने गिरफ्तारी का विरोध किया, तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए।

पुलिस कमिश्नर का पलटवार

हुबली के पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना का दूसरा पक्ष रखा। कमिश्नर के मुताबिक, गिरफ्तारी के दौरान महिला ने जबरदस्त विरोध किया और एक सब-इंस्पेक्टर को दांत से काट लिया। साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की। पुलिस का कहना है कि महिला ने पुलिस वाहन में ले जाते समय विरोध जताने के लिए खुद अपने कपड़े उतार दिए थे।

कमिश्नर ने बताया कि हमारे महिला स्टाफ ने ही स्थानीय लोगों की मदद से कपड़े मंगवाए और उन्हें पहनाए। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि उक्त महिला पर पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 5 केस पिछले साल ही दर्ज हुए थे।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।