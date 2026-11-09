भाजपा ने पाकिस्तान को कहा हैप्पी दिवाली, ऑपरेशन सिंदूर वाले पटाखे दिलाए याद
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भाजपा ने दिवाली के मौके पर पाकिस्तान की फजीहत कर दी।
भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि भारत आंतकवादियों को पालने वाले देश को सबक सिखाने का पूरा माद्दा रखता है। अब इस ऑपरेशन के करीब डेढ़ साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान को एक बार इसकी याद दिलाई है। भाजपा ने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हुए उसे दिवाली की शुभकामनाएं भी दी है।
बता दें कि रविवार को पूरे देश में दिवाली धूम धाम से मनाई गई। लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और मिठाई खिलाकर रिश्तों में मिठास घोलने का संदेश दिया। लेकिन भाजपा सहित पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान इसके लायक नहीं। इसीलिए भाजपा ने दिवाली के मौके पर पाकिस्तान के मजे ले लिए।
भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर का एक पुराना वीडियो शेयर कर पाकिस्तान पर तंज कसा। इसके साथ भाजपा ने कैप्शन में लिखा, "यह कभी पुराना नहीं होता... आपको पता है किसे- हैप्पी दिवाली! पार्टी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की कुछ झलकियां नजर आ रही हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें