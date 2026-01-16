Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBJP wins big in Maharashtra civic polls Shinde joins them shocks Thackeray and Pawar
महाराष्ट्र चुनाव में BJP की बल्ले-बल्ले, लाइव टीवी पर रोईं इस देश की विदेश मंत्री; टॉप-5 न्यूज

महाराष्ट्र चुनाव में BJP की बल्ले-बल्ले, लाइव टीवी पर रोईं इस देश की विदेश मंत्री; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण जीत हासिल करने की तरफ अग्रसर है। पार्टी ने बीएमसी में ठाकरे भाइयों और पुणे में पवार परिवार के गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने इसे जनता की जीत करार दी है।

Jan 16, 2026 06:51 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र नगर निगमों के चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने की तरफ अग्रसर है। भाजपा और शिंदे सेना ने मिलकर बीएमसी से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को उखाड़ फेंका है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर बाला साहेब ठाकरे की विरासत का लाभ लेने की कोशिश की लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। दूसरी तरफ, ट्रंप की धमकियों से परेशान ग्रीनलैंड की जनता और सरकार अब अपना दुख जाहिर कर रही है। इसी क्रम में एक लाइव टीवी कार्यक्रम के दौरान वहां की विदेश मंत्री भावुक हो गईं।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान पर…

ठाकरे बंधुओं की एकता नहीं आई काम, सबसे अमीर महानगरपालिका पर महायुति का कब्जा

सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी पर महायुति का कब्जा होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कि कम से कम बीजेपी के 25 मेयर मिलने जा रहे हैं। बीएमी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। बृह्नमुंबई महानगरपालिका समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में चुनाव गुरुवार को हुए थे। पढ़ें पूरी खबर…

ट्रंप की धमकियों के बीच लाइव टीवी पर रोने लगीं इस देश की वित्त मंत्री, VIDEO

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे को धमकियों के बीच हाल ही में ग्रीनलैंड की वित्त मंत्री बेहद भावुक हो गईं। बीते कुछ दिनों में तीव्र दबाव का जिक्र करते हुए लाइव टेलीकास्ट के दौरान एक कार्यक्रम में उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिन उनके देश के लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। वहीं ट्रंप लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वाइट हाउस ने गुरुवार को भी एक बयान में कहा है कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका के लिए बेहद जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर…

हजारों वोटरों के नाम गायब, संजय राउत ने बीएमसी चुनावों में गड़बड़ी का लगाया आरोप

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में खराबी और आचार संहिता के उल्लंघन का दावा किया। नतीजों के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि मुंबई में दिख रहा वोटिंग पैटर्न एक गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन इलाकों में वोटर लिस्ट से हजारों मतदाताओं के नाम गायब थे, जहां शिवसेना (UBT), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और कांग्रेस को पारंपरिक रूप से मजबूत समर्थन मिलता है। पढ़ें पूरी खबर…

अमेरिकी सांसद ने भारत के इस खास मिशन की कर दी तारीफ, बोले- US इतने में…

भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ दुनियाभर के देश करते रहते हैं। इस लिस्ट में एक अमेरिकी सांसद का नाम भी शामिल हो गया है। चंद्रयान-3 पर किए गए खर्च का जिक्र करते हुए इसरो की तारीफ की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने इतिहास रच दिया। यह केवल 80 मिलियन डॉलर के खर्च में हुआ। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। पढ़ें पूरी खबर…

सऊदी से सूडान तक क्या है पाक का इस्लामिक नाटो वाला सपना, अब किस डील की चर्चा

पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब से एक रक्षा समझौता किया था। इसके तहत यह कहा गया था कि दोनों से किसी भी पर हमला हुआ तो उसे दोनों पर अटैक माना जाएगा और हम साथ लड़ेंगे। इसके बाद अब इस समझौते में तुर्की के भी जुड़ने की अटकलें हैं और इसे अब इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने सूडान के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की है। वह सूडान को 1.5 अरब डॉलर के हथियार और फाइटर जेट बेचने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से लेकर सूडान तक इस्लामिक देशों से एक डिफेंस गठजोड़ बना रहा है और यह भविष्य में कैसी शक्ल ले सकता है। पढ़ें पूरी खबर…

