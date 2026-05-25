अकाली दल हो जाएगी जीरो पर आउट, BJP को मिलेंगी इतनी सीटें? CM भगवंत मान ने लिखकर की भविष्यवाणी
भगवंत मान ने भविष्यवाणी की कि BJP पठानकोट इलाके में सिर्फ एक या दो सीटें ही जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वो भाजपा से बेहतर करेगी लेकिन दहाई अंकों वाली संख्या पार नहीं कर पाएगी।
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इस बीच, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखकर भविष्यवाणी की है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में BJP और कांग्रेस, दोनों ही 10 सीटों का आंकड़ा मुश्किल से ही पार कर पाएंगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कांग्रेस का प्रदर्शन BJP से बेहतर रहेगा। NDTV को दिए एक खास इंटरव्यू में भगवंत मान ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल जीरो सीट पर आउट हो जाएगी।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।