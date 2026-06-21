पश्चिम बंगाल में भाजपा अब सत्ता की संस्कृति बदलेगी, RSS भी कर रहा मदद
पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह इससे निपटने के लिए जल्द ही एक नया तंत्र विकसित कर सकती है। किसी अन्य राज्य में सत्ता परिवर्तन की तुलना में पश्चिम बंगाल के सत्ता परिवर्तन के मायने सबसे अलग हैं।
पश्चिम बंगाल में चार मई, चार बजे के बाद की भाजपा। इसमें जहां एक तरफ भाजपा की ऐतिहासिक विजय है, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दलों खासकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों की भाजपा के साथ आने वाली भीड़ से आ रही दिक्कतें। जिन लोगों से लड़कर भाजपा सत्ता में आई, वही भाजपा के साथ आने को बेताब हैं। ऐसे में भाजपा के सामने अपनी विचारधारा, स्वच्छता और मूल स्वरूप को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है।
पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वह इससे निपटने के लिए जल्द ही एक नया तंत्र विकसित कर सकती है। किसी अन्य राज्य में सत्ता परिवर्तन की तुलना में पश्चिम बंगाल के सत्ता परिवर्तन के मायने सबसे अलग हैं। आम आदमी से लेकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व नेता बेहद तेजी से निष्ठा बदल लेते हैं और खुद को सत्ताधारी दल का समर्थक घोषित कर देते हैं। भाजपा में बाहर से आ रही इस भीड़ का विरोध बढ़ रहा है।
पार्टी के एक प्रमुख नेता ने स्वीकार किया कि यह बड़ी समस्या है, लेकिन इसका हल निकालना होगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल भाजपा संगठन की ऐसी प्रयोगशाला बन सकता है, जिसमें बाहर से आए कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर परिमार्जन किया जाए। जिससे सत्ता संस्कृति में व्यापक बदलाव लाया जा सके। फिलहाल भाजपा ने साफ किया है कि समर्थक और सदस्य होने में अंतर है। जो लोग जुड़ रहे हैं वह समर्थक हो सकते हैं, लेकिन सदस्य नहीं।
संघ के साथ मिलकर दशा-दिशा बदलने की तैयारी
पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर संघ के सहयोग से ऐसे स्वयंभू कार्यकर्ताओं को अपनी सोच व विचारधारा में ढालने के लिए काम शुरू करेगी। चूंकि यह यहां की दशकों से पनपी संस्कृति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उनमें धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तब तक उनको भाजपा कार्यकर्ता के रूप में स्वीकृति नहीं मिलेगी। साथ ही उनके खिलाफ मामलों में कोई नरमी भी नहीं की जाएगी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्लब संस्कृति तो रहेगी, लेकिन उसकी दशा व दिशा बदली जाएगी।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें