भाजपा को बंगाल में 78 से अधिक सीट नहीं मिलेंगी, TMC नेता कुणाल घोष का दावा
घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यह महसूस करने के बाद पार्टी अब फाल्टा जैसे स्थानों पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है, साथ ही सत्ता में आने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, जो कभी पूरे नहीं होंगे।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने शनिवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा को 78 से अधिक सीट नहीं मिलेंगी। घोष ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्हें ''विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने हाल ही में हुई एक बैठक में यह बात कही है कि भाजपा को चुनावों में 78 से अधिक सीट नहीं मिलेंगी।''
घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यह महसूस करने के बाद पार्टी अब फाल्टा जैसे स्थानों पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है, साथ ही सत्ता में आने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, जो कभी पूरे नहीं होंगे।
चुनाव के बाद हिंसा के मुद्दे पर घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी, लेकिन ''केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा नेताओं द्वारा चुनाव के बाद कुछ लोगों को उल्टा लटकाने की बात कहना बेहद उकसावे भरा था।''
उन्होंने कहा, ''हम हिंसा नहीं चाहते। बंगाल की जनता का जनादेश मिलने के बाद हम अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने का आग्रह करेंगे।'' घोष के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, ''उनके जैसे तृणमूल नेता अपने पार्टी समर्थकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे पार्टी की आसन्न हार से अवगत हैं, जिसका परिणाम चार मई को सामने आ जाएगा।''
सिन्हा ने कहा कि भाजपा को 78 से अधिक सीट न मिलने के संबंध में कुछ नेताओं के आकलन के बारे में घोष का दावा झूठ पर आधारित है, क्योंकि भाजपा का हर पदाधिकारी इस बात से अवगत है कि इस बार के चुनावों में पार्टी को बहुमत मिलेगा।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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