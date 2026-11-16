भाजपा नहीं होने देगी NCP का विलय, बड़े नेता ने सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे का लिया नाम

NCP में विलय होगा या नहीं और होगा तो कब तक होगा, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एनसीपी का कहना है कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार इसपर फैसला लेंगी, भाजपा का कहना है कि हमारे बगैर विलय नहीं हो सकता और एनसीपी एसपी ने ऐसे प्रस्ताव से इनकार किया है।

NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय को लेकर जारी अटकलों का दौर थमा नहीं है। अब वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समेत कई बताई हैं। हालांकि, इसपर महायुति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, दोनों ही गुट विलय की योजना से इनकार कर रहे हैं।

खास बात है कि एनसीपी का कहना है कि जब तक सुनेत्रा पवार फैसला नहीं लेतीं, तब तक विलय नहीं हो सकता। वहीं, भाजपा का कहना था कि हमारे साथ बात किए बगैर विलय नहीं होगा। जबकि, वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाले गुट ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद से ही चर्चा खत्म हो गई है।

एनसीपी के दोनों गुटों पर भाजपा से मिले होने के आरोप प्रकाश आंबेडकर ने लिखा, 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट भाजपा की ए और बी टीम हैं।' उन्होंने कहा, 'शरद पवार की हालत ऐसी है कि वह मोदी और अमित शाह की तरफ से उठाए गए एक भी सवाल पर आपत्ति नहीं ले सकते। वह भाजपा की धुन पर नाचते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय नहीं होगा।'

उन्होंने कहा, 'भाजपा ऐसे विलय को कभी स्वीकार नहीं करेगी, जिससे ऐसा व्यक्ति हट जाए जो विपक्षी गठबंधन के लिए कांटा बनेगा। ये पूरा खेल इसलिए खेला जा रहा है, क्योंकि सुनेत्रा पवार का राजनीतिक कद बढ़ना शुरू हो गया है और वो नहीं चाहते कि वह एकनाथ शिंदे की तरह सिरदर्द बन जाएं।'

एनसीपी का क्या है मूड शनिवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा, 'कितनी भी बातचीत हो जाए, जब तक सुनेत्रा पवार इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं ले लेतीं, तब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा।' भुजबल उन नेताओं में शामिल थे, जो हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने गए थे। उनके साथ प्रफुल्ल पटेल समेत कई और नेता भी मौजूद थे।

इससे पहले 13 नवंबर को उन्होंने कहा था कि विलय को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा था, 'एनसीपी के दोनों गुटों का एक साथ आना हममें से कई लोगों की इच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे हो सकता है और इसकी पहल कौन करे।' उन्होंने कहा, 'अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। केवल बातचीत चल रही है। हमें नहीं पता कि NCP SP क्या चाहती है।'

भाजपा और एनसीपी की मीटिंग हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की मीटिंग हुई थी। इसपर फडणवीस ने कहा था, 'सुनेत्रा ताई सरकारी काम के सिलसिले में मेरे पास आई थीं। विलय को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मैं फिर से कहूंगा कि अगर विलय को लेकर कोई बातचीत होती, तो वे हमसे बात करते, क्योंकि हम सत्ता में साथ हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमारे साथ किसी विलय के बारे में कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई बातचीत शुरू हुई होती, तो हमें इसके बारे में बताया गया होता। इस तरह की चर्चाओं के बारे में हम सिर्फ मीडिया में सुनते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा।'

भाजपा क्या चाहती है 10 नवंबर को फडणवीस ने कहा था कि विलय पर दोनों गुट ही कोई फैसला ले सकते हैं। उन्होंने कहा था, 'यदि वे विलय करने का फैसला करते हैं, तो वे हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे बिना विलय नहीं हो सकता। लेकिन उनमें से किसी ने भी अभी तक हमें कुछ नहीं बताया है।'