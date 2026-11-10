पटाखे फोड़ने से ठीक हो जाती हैं बीमारियां, बंगाल की भाजपा विधायक अब बताने लगीं कहावत

इससे पहले विधायक ने अपने बयान में कहा था कि बिना पटाखों के काली पूजा कैसे पूरी हो सकती है? उन्होंने कहा था कि पटाखे फोड़ने के फायदे भी हैं। इससे बीमारियां ठीक हो जाती हैं।

‘पटाखे फोड़ने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं।’ यह बयान देकर पश्चिम बंगाल की भाजपा विधायक पापिया अधिकारी निशाने पर आ गईं। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच इस तरह के बयान की खूब आलोचना हुई। बयान की वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर सवाल उठे तो अब भाजपा विधायक डिफेंस मोड में आ गई हैं।

अभिनेत्री से नेता बनीं पापिया अधिकारी से जब उनके विवादित बयान पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने इसका जवाब मुस्कुराते हुए दिया। उन्होंने मीडिया पर अपने बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पूर्वजों की कहावत का हवाला देकर ऐसा कहा था। तॉलीगंज सीट से विधायक बनीं पापिया अधिकारी ने हिंदी में सफाई दी।

उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं ऐसा बात कोई कुछ नहीं है। ये मीडिया वालों क्या मायने निकाल रहे हैं मुझे पता नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। ये पूर्वज का कहावत था कि ये सब होता है। असल में ये दीप का पर्व है। दिया जलाने का पर्व है। सामाजिक जितना बुराइयां होता है वो मिटाया जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "तो ये हमारा जो यज्ञ होता था, या दीप जलाने से बहुत कुछ मिटाया जाता था।"

'साइंस के युग में ऐसी बात सही नहीं' विधायक ने यह बात भी स्वीकार की कि जिस दौर में विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है, वहां ऐसी बातें करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, "अभी तो फायरक्रैकर्स का युग आ गया, तो अभी साइंस इतना बढ़ चुका है कि ये बात अभी ठीक नहीं है।" पापिया अधिकारी ने कहा कि ने कहा कि उनकी बातों से कोई आहत हुआ है तो वे माफी मांगती हैं।

जहरीली हुई हवा बता दें कि दिवाली के बाद देश के कई राज्यों की हवा जहरीली हो गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद भी पटाखे जलाए जाने की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई रही और वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक्यूआई 350 से ऊपर रहा और कई जगहों पर यह 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली में रविवार को पिछले पांच सालों की सबसे प्रदूषित दिवाली रही और औसत एक्यूआई 376 रहा था। सोमवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली का औसत एक्यूआई 371 रहा, जो 2021 के बाद दिवाली के अगले दिन का सबसे अधिक स्तर है।

काली पूजा के दौरान दिया था विवादित बयान इससे पहले भाजपा विधायक ने बंगाल में एक काली पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के दौरान यह बयान दिया था। दरअसल जब कार्यक्रम में उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनके ठीक सामने एक पटाखा फूटा। तब बांग्ला में बोलते हुए उन्होंने कहा था, "हमारी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम पटाखे फोड़ेंगे। बिना पटाखों के काली पूजा कैसे पूरी हो सकती है? हम निश्चित रूप से पटाखे फोड़ेंगे। हालांकि, हम पुलिस के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।" इसके साथ ही उन्होंने कहा था, “आप देखेंगे कि पटाखे फोड़ने से कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी।”

पटाखों पर क्या बोले शुभेंदु अधिकारी? इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा है कि इस साल दिवाली के दिन राज्य में ध्वनि प्रदूषण काफी हद तक कंट्रोल में रहा। शुभेंदु अधिकारी ने पटाखे जलाने की निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किए जाने की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ये शिकायतें वामपंथी दलों की ओर से की जा रही हैं।