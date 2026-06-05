BJP से क्या चाहते थे अन्नामलाई, पार्टी ने सभी मांगों से किया इनकार; आज बड़ा ऐलान
अन्नामलाई ने गुरुवार को कहा कि वह पांच जून को सोशल मीडिया पर एक संवाद के दौरान अपने विचार साझा करेंगे। संभावनाएं हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देंगे और अपनी खुद की पार्टी शुरू करने के लिए भाजपा से इस्तीफा देने की अटकलों को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे।
तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई पार्टी से नाता तोड़कर अपनी नई पारी का आगाज कर सकते हैं। बीते दिनों अन्नामलाई ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा की थी। पार्टी नेतृत्व ने उनको दिल्ली की राजनीति में आने को कहा था, जिसके लिए अन्नामलाई तैयार नहीं हुए।
भाजपा ने भी किया इनकार
दूसरी तरफ, भाजपा ने भी अन्नामलाई की सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। अन्नामलाई पांच जून को चेन्नई में अपने नए कदम की घोषणा कर सकते हैं। इसके पहले दिल्ली में उनके और भाजपा के बड़े नेताओं गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मुलाकातें हुई थीं। अन्नामलाई ने पार्टी अध्यक्ष को पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारण भी बताए थे।
आंकड़ों के साथ कहा था कि पार्टी को अन्नाद्रमुक के साथ चुनाव में जाने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से राज्य में अपने भावी आंदोलन को लेकर भी चर्चा की और कई कार्यों की अनुमति भी मांगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसे नहीं माना। अन्नामलाई ने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए राज्य में कई आंदोलन व यात्रा कर भाजपा को आक्रामक रखा था। वह अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन के विरोधी रहे हैं।
अन्नाद्रमुक से भाजपा में आकर प्रदेश अध्यक्ष बने नयनार नागेंद्रन के साथ भी वह असहज थे। ऐसे में, उन्होंने अपने लिए अलग रास्ता चुना। हालांकि, वह भाजपा नेतृत्व को विश्वास में लेकर ही पार्टी से अलग होंगे।
अन्नामलाई ने भी कर दिया इनकार
अभी तक भाजपा और अन्नामलाई दोनों ने स्थिति साफ नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, अन्नामलाई को राज्यसभा में लाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनके न मानने पर गुरुवार को पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। हालांकि, अन्नामलाई अगर पार्टी से बाहर जाते हैं तो लंबे समय तक उनकी वापसी की संभावना कम हो जाएगी।
सोशल मीडिया पर करेंगे बात
अन्नामलाई ने गुरुवार को कहा कि वह पांच जून को सोशल मीडिया पर एक संवाद के दौरान अपने विचार साझा करेंगे। संभावनाएं हैं कि वह राष्ट्रीय राजधानी की अपनी यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देंगे और अपनी खुद की पार्टी शुरू करने के लिए भाजपा से इस्तीफा देने की अटकलों को लेकर स्थिति स्पष्ट करेंगे। अन्नामलाई ने 'एक्स' पर अपने सोशल मीडिया संवाद का लिंक पोस्ट करते हुए कहा, 'कल दोपहर 12 बजे, मैं सोशल मीडिया पर आप सभी के साथ बातचीत करने, अपने विचार साझा करने और खुलकर दिल से दिल की बात करने के लिए उत्सुक हूं।'
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें