बिहार मॉडल पर बंगाल फतह की तैयारी में भाजपा, दुर्गा पूजा से शुरू करेगी अभियान; जानें प्लान

भाजपा प्रवासियों से जुड़े इस अभियान को चुनावी दृष्टि से अहम मान रही है। पार्टी का कहना है कि हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में बंगाल के मजदूरों के साथ हुई घटनाओं के बाद यह पहल और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

बिहार के प्रवासी मतदाताओं तक पहुंच बनाने के बाद भाजपा अब पश्चिम बंगाल में भी यही रणनीति अपना रही है। पार्टी ने इसे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान का नाम दिया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर भाजपा प्रवासी बंगालियों से बड़े पैमाने पर संपर्क साधेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, “पश्चिम बंगाल के करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर काम कर रहे हैं। राज्य में उनके लिए अवसर नहीं है, वे उपेक्षित हैं। उनकी जरूरतों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। दुर्गा पूजा के दौरान पार्टी देशभर के बंगालियों तक पहुंचेगी।”

भाजपा प्रवासियों से जुड़े इस अभियान को चुनावी दृष्टि से अहम मान रही है। पार्टी का कहना है कि हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में बंगाल के मजदूरों के साथ हुई घटनाओं के बाद यह पहल और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

सूत्रों के मुताबिक, अभियान की शुरुआत 20 राज्यों में होगी। विशेष फोकस उन शहरों पर होगा जहां 25,000 से अधिक बंगाली प्रवासी आबादी रहती है। करीब 100 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां बड़ी संख्या में बंगाली वोटर हैं। दुर्गा पूजा समितियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और अगले हफ्ते तक भाजपा नेता समितियों से बैठकें पूरी कर लेंगे।