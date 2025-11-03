Ind vs SA Women's Final: आपने तो कहा था 8 बजे तक घर आ जाना, वर्ल्ड कप जीत के बाद BJP का ममता बनर्जी पर तंज

संक्षेप: India vs South Africa World Cup Final: हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को यहां वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 53 रन से हराकर पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया और पहली ICC ट्रॉफी अपने नाम कर ली। अब इस उपलब्धि पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बधाई के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बनर्जी को पुरानी टिप्पणी पर घेरा है, जिसमें वह लड़कियों के देर रात बाहर जाने पर सवाल उठा रही थीं।

सीएम बनर्जी ने भारतीय महिला टीम को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था, 'विश्व कप फाइनल में हमारे महिला टीम की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने टूर्नामेंट में जो संघर्ष दिखाया और नियंत्रण दिखाया वह युवा लड़कियों के प्रेरणा बनेगा। आपने साबित कर दिया है कि आप शीर्ष स्तर पर विश्वस्तरीय टीम हैं और आपने हमें कई बेहतरीन पल दिए। आप हमारे हीरो हैं। भविष्य में और भी बड़ी जीत आपका इंतजार कर रही हैं। हम आपके साथ हैं।'

इसपर भाजपा ने कहा, 'हे भगवान, वह तो 12 बजे तक खेल रहीं थीं, लेकिन आपने तो उन्हें 8 बजे तक घर आने के लिए कहा था।'

पुराना बयान बनर्जी ने ओडिशा की रहने वाली दुर्गापुर में स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद देर रात नहीं निकलने वाली बात कही थी। छात्रा अपने एक मित्र के साथ रात्रि भोज के लिए बाहर गई थी। उन्होंने कहा था, 'खासकर दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में पढ़ाई करने आईं छात्राओं से छात्रावासों के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए, हालांकि उन्हें जहां चाहें जाने का मौलिक अधिकार है।'

भारतीय टीम की जीत हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को यहां वनडे विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 53 रन से हराकर पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती। भारत ने शेफाली वर्मा (78 गेंद में 87 रन) और दीप्ति शर्मा (58 रन) के अर्धशतक की बदौलत सात विकेट पर 298 रन बनाए।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम दीप्ति शर्मा के पांच झटकों के सामने कप्तान लौरा वोलवार्ट (101 रन) के शतक के बावजूद 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई। दीप्ति ने 39 रन देकर पांच विकेट झटके। शेफाली वर्मा ने भी दो विकेट और श्री चरणी ने एक विकेट हासिल किया। इससे पहले शेफाली ने वनडे में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी के दौरान सात चौके और दो छक्के लगाये।