क्या यह भी SIR की वजह से? कोलकाता में भूकंप को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी का तंज

संक्षेप:

Fri, 21 Nov 2025 12:08 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कोलकाता और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसे लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि क्या यह भूकंप भी एसआईआर प्रक्रिया की वजह से आया? भाजपा की यह टिप्पणी मतदाता सूची के संशोधन को लेकर सीएम ममता के तीखे हमलों के बीच आई है। दरअसल, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते कोलकाता और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि, भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और वे अपने घरों से बाहर निकल आए।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गुरुवार को पत्र लिखा और उनसे इस कवायद को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह अनियोजित, दबाव डालने वाली और खतरनाक है। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बार-बार अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। अब स्थिति काफी बिगड़ जाने के कारण उन्हें मजबूर होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह पत्र लिखना पड़ा है। चिट्टी में लिखा गया, 'यह प्रक्रिया जिस तरह अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना और स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही पूरे अभियान को पंगु बना दिया है।'

SIR को लेकर जुबानी जंग तेज

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना और स्पष्ट संवाद के बिना ही SIR प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोप दी है। उनका कहना था कि प्रशिक्षण में गंभीर खामियां और अनिवार्य दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति है। दूसरी तरफ, बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में कानूनी एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी इसलिए विशेष संशोधन का विरोध कर रही हैं और नाटक कर रही हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व धोखाधड़ी से बनाई गई मतदाता आधार की रक्षा पर टिकी है।

