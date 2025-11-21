क्या यह भी SIR की वजह से? कोलकाता में भूकंप को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी का तंज

संक्षेप: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गुरुवार को पत्र लिखा और उनसे इस कवायद को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह अनियोजित, दबाव डालने वाली और खतरनाक है।

कोलकाता और आसपास के इलाकों में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसे लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसा है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि क्या यह भूकंप भी एसआईआर प्रक्रिया की वजह से आया? भाजपा की यह टिप्पणी मतदाता सूची के संशोधन को लेकर सीएम ममता के तीखे हमलों के बीच आई है। दरअसल, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते कोलकाता और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए। अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि, भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और वे अपने घरों से बाहर निकल आए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को गुरुवार को पत्र लिखा और उनसे इस कवायद को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह अनियोजित, दबाव डालने वाली और खतरनाक है। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बार-बार अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। अब स्थिति काफी बिगड़ जाने के कारण उन्हें मजबूर होकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह पत्र लिखना पड़ा है। चिट्टी में लिखा गया, 'यह प्रक्रिया जिस तरह अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है, वह न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है, बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना और स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही पूरे अभियान को पंगु बना दिया है।'