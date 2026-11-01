BJP के निशाने पर राहुल गांधी की रैली, उधर भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से बवाल; टॉप-5
देश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने मोदी-शाह पर सीधा हमला बोला, तो भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं, अराजकता की धमाचौकड़ी है।
Top News Today: दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की रैली पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि ग्राउंड खाली था और यह शिवजी की बारात नहीं, अराजकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने रैली में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार सीईसी पद से हटेंगे और मोदी-शाह पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...
रामलीला ग्राउंड की रैली पर भाजपा का तीखा पलटवार
दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की रैली को लेकर भाजपा ने जोरदार जवाब दिया। भाजपा ने ग्राउंड की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि पूरा मैदान करीब 45 फीसदी खाली था। कई पार्टियां मिलकर भी ग्राउंड नहीं भर पाईं। राहुल गांधी के 'शिवजी की बारात' वाले बयान पर भाजपा ने कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं, बल्कि अराजकता की धमाचौकड़ी है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जिन्हें शिव तांडव और शिवजी की बारात का फर्क ही नहीं पता, वे आध्यात्म की बातें करते हैं। पात्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम लगातार दावा कर रही थी कि 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वीडियो दिखाकर बताया कि रामलीला मैदान 10-12 एकड़ का है। इसमें 15 फीसदी जगह स्टेज ने घेर ली, 40 फीसदी टेंट लगाकर खाली छोड़ दी गई और कुल 28,000 सीटें डाली गईं। शाम 4 बजे ग्राउंड काफी खाली था। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग कहां थे, यह दिखाया जाए। पढ़ें पूरी खबर...
रामलीला मैदान से राहुल गांधी का हमला
इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कई सालों से वोट चोरी हो रही है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वोट चोरी हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ईवीएम से गड़बड़ी की गई और मतदाता सूची से नाम काटकर या जोड़कर चुनाव प्रभावित किए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह कह रहे थे मोदी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वे कहीं जा नहीं सकते। अगर जाना चाहें तो भी उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के बाद वे सीधे मोदी और उनकी सरकार के सामने खड़े होंगे। पढ़ें पूरी खबर...
धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर विवाद
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान से सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया। कथा के दौरान उन्होंने भगवान राम की तुलना कृष्ण से करते हुए कहा कि कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं। उन्होंने वृंदावन को भी टेढ़ा बताया। वीडियो में शास्त्री कहते नजर आए, 'तुम अपने वाले ठाकुर जी की फोटो देख लो, खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े। पांव के ऊपर पांव, कमर लचकाए, खपड़िया ऐसी करे... बंसी बजाए रहे। हमारे वाले खड़े भी सीधे होते हैं, नाम भी सीधा, चलना भी सीधा। तुम्हारे वालों का नाम टेढ़ा, चलते भी टेढ़े। हमारे वाले का धाम अयोध्या सीधा है, तुम्हारे वाले का वृंदावन।' इसके बाद दामोदर यादव ने सनातनियों और यादव समाज से उनकी कथाओं का बहिष्कार करने की अपील की। वीडियो वायरल होने के बाद विरोध शुरू हो गया। पढ़ें पूरी खबर...
चक्रवाती तूफान मुरासु की चेतावनी
अर्नब तूफान के बाद अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मुरासु बन गया है। यह 1 नवंबर को गहरा दबाव से चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। तूफान पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और 2 नवंबर को प्रचंड चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसके 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे 2-3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में, 1-2 नवंबर को तमिलनाडु में, तथा 3-4 नवंबर को छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और 3 नवंबर को तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की आशंका है। पढ़ें पूरी खबर...
ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, अभिषेक शर्मा नंबर-2
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज रविवार को खत्म हो गई। न्यूजीलैंड ने हैमिल्टन में पांचवां मैच 7 विकेट से जीत लिया। भारत ने 192 रन का टारगेट दिया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में पूरा कर लिया। टिम साइफर्ट ने 50 गेंदों में 93 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 38 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। भारत ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की। फिलिप्स ने सीरीज में सबसे ज्यादा 341 रन बनाए (औसत 113.66, स्ट्राइक रेट 185.32)। उनके बाद अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 197 रन बनाए (औसत 39.40, स्ट्राइक रेट 223.86)। तीसरे नंबर पर डेरिल मिचेल हैं (176 रन)। नमन धीर (138 रन) और बेवॉन जैकब्स (136 रन) भी अच्छे रन बनाने वाले रहे। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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