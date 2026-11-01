BJP के निशाने पर राहुल गांधी की रैली, उधर भगवान कृष्ण पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से बवाल; टॉप-5

देश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने मोदी-शाह पर सीधा हमला बोला, तो भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं, अराजकता की धमाचौकड़ी है।

Top News Today: दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की रैली पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि ग्राउंड खाली था और यह शिवजी की बारात नहीं, अराजकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने रैली में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार सीईसी पद से हटेंगे और मोदी-शाह पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के भगवान कृष्ण को लेकर दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

रामलीला ग्राउंड की रैली पर भाजपा का तीखा पलटवार दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष की रैली को लेकर भाजपा ने जोरदार जवाब दिया। भाजपा ने ग्राउंड की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि पूरा मैदान करीब 45 फीसदी खाली था। कई पार्टियां मिलकर भी ग्राउंड नहीं भर पाईं। राहुल गांधी के 'शिवजी की बारात' वाले बयान पर भाजपा ने कहा कि यह शिवजी की बारात नहीं, बल्कि अराजकता की धमाचौकड़ी है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि जिन्हें शिव तांडव और शिवजी की बारात का फर्क ही नहीं पता, वे आध्यात्म की बातें करते हैं। पात्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम लगातार दावा कर रही थी कि 10 लाख लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने वीडियो दिखाकर बताया कि रामलीला मैदान 10-12 एकड़ का है। इसमें 15 फीसदी जगह स्टेज ने घेर ली, 40 फीसदी टेंट लगाकर खाली छोड़ दी गई और कुल 28,000 सीटें डाली गईं। शाम 4 बजे ग्राउंड काफी खाली था। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग कहां थे, यह दिखाया जाए। पढ़ें पूरी खबर...

चक्रवाती तूफान मुरासु की चेतावनी अर्नब तूफान के बाद अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मुरासु बन गया है। यह 1 नवंबर को गहरा दबाव से चक्रवाती तूफान में बदल गया। यह दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। तूफान पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और 2 नवंबर को प्रचंड चक्रवाती तूफान बन सकता है। इसके 2 नवंबर की आधी रात से 3 नवंबर के बीच नेल्लोर और नरसापुर के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इससे 2-3 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में, 1-2 नवंबर को तमिलनाडु में, तथा 3-4 नवंबर को छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और 3 नवंबर को तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की आशंका है। पढ़ें पूरी खबर...