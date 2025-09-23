हारिस रऊफ की घटिया हरकत पर बीजेपी ने भी लिए मजे, वीडियो शेयर कर याद दिलाया ऑपरेशन सिंदूर
एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान के 172 रनों के लक्ष्य को भारत ने 7 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। मैच के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए उंगलियों से 6-0 का इशारा किया, जिसका जवाब दर्शकों ने उन्हें विराट कोहली की याद दिलाकर दिया। रऊफ की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर उसकी खूब आलोचना हुई।
इतना नहीं, हारिस रऊफ विमान गिरने जैसा इशारा करता भी नजर आया। वह भारतीय क्रिकेट फैंस को भड़काने की कोशिश कर रहा था। अब बीजेपी ने इस घटिया हरकत पर तंज कसते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की कार्रवाई को दिखाया गया है। भाजपा की ओर से पोस्ट में कहा गया कि रऊफ ने वही दिखाया, जो उसने देखा था। इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की क्लिप दिखाई गई है, जब भारतीय सेना ने बीते दिनों पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी।
पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं मिलाया हाथ
बता दें कि भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, जिससे पाकिस्तान की टीम दबाव में आ गई। अभिषेक शर्मा ने 74 और शुभमन गिल के 47 रन की मदद से 105 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान की पारी में भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते पाकिस्तान 171 रनों पर सिमट गया। भारत की ओर से अभिषेक और गिल ने 9वें ओवर में ही स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। हालांकि, फहीम ने गिल को बोल्ड कर साझेदारी तोड़ी और रऊफ ने सूर्यकुमार यादव को आउट किया, लेकिन भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। इस जीत के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया, जो लीग मैच की तरह ही चर्चा का विषय बना।