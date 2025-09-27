BJP suffers setback in Assam Bodoland lags behind regional party contested election alone असम के बोडोलैंड में भाजपा को झटका, क्षेत्रीय दल से रह गई पीछे; अकेले लड़ी थी चुनाव, India News in Hindi - Hindustan
असम के बोडोलैंड में भाजपा को झटका, क्षेत्रीय दल से रह गई पीछे; अकेले लड़ी थी चुनाव

आपको बता दें कि बीपीएफ 2006 और 2011 में कांग्रेस सरकार में शामिल रही। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से अलग हुई। 2021 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा, बाद में एनडीए सरकार को समर्थन दिया।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 09:56 AM
असम में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को झटका लगा है। लगभग पांच साल बाद बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) एक बार फिर सत्ता में वापसी की ओर बढ़ती दिख रही है। प्रारंभिक नतीजों में बीपीएफ ने 40 में से 19 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता होती है।

बीपीएफ 19 सीटों पर आगे है। भाजपा को सिर्फ 13 सीटों पर बढ़त है। वहीं, यूपीपीएल आठ पर और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भाजपा अकेले लड़ी थी। मतदान 22 सितंबर को हुआ था। इस चुनाव में 316 उम्मीदवार मैदान में थे।

भाजपा नेता ने संकेत दिए कि पार्टी बीपीएफ को समर्थन देकर परिषद में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा, “अभी अंतिम नतीजों का इंतजार करना होगा। यह साफ है कि जनादेश बिखरा हुआ है।” मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने चुनाव प्रचार में कई दिन तक जोरदार कैंपेन किया था।

आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में बीपीएफ 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन भाजपा और यूपीपीएल ने गठबंधन कर परिषद में सरकार बना ली। भाजपा 2020 में 24 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 जीती थी, इस बार 30 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतरी थी। यूपीपीएल वर्तमान में परिषद पर काबिज क्षेत्रीय दल है, इस बार 8 पर आगे। कांग्रेस 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद इस बार पूरी तरह साफ है।

आपको बता दें कि बीपीएफ 2006 और 2011 में कांग्रेस सरकार में शामिल रही। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से अलग हुई। 2021 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ा, बाद में एनडीए सरकार को समर्थन दिया।

