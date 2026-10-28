बिहार में BJP का ढहा 30 साल पुराना किला, दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट का EC से सीधा सवाल; टॉप-5

बिहार में 30 साल बाद पटना शिक्षक सीट पर भाजपा हारी और वाराणसी में हार के बाद भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। दिल्ली में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सख्त सवाल पूछा है...

Top News Today: एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिलीं। ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूछा कि अनुमान लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं? दूसरी ओर दिल्ली में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सख्त सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि जो नाम 2026 की लिस्ट में पहले से थे, उन्हें हटाकर फॉर्म-6 क्यों भरने को कहा गया? वहीं, वाराणसी में शिक्षक सीट पर सपा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उन्होंने पर्यवेक्षक पर धांधली का आरोप लगाया है। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

बैलेट पेपर वाले MLC चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें? यूपी, बिहार और कर्नाटक समेत चार राज्यों में हुए MLC चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। कुल 28 सीटों में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। ये चुनाव EVM से नहीं, बल्कि बैलेट पेपर से हुए थे। इस हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए, अब अनुमान लगाइए कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं। पढ़ें पूरी खबरें

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल दिल्ली में चल रही SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सख्त सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि जो मतदाता पहले से 2026 की लिस्ट में थे, उनका नाम हटाकर नया फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR का समय बढ़ाने और नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने को भी कहा। कोर्ट ने साफ किया कि SIR से जुड़े फॉर्म-6, 7 और 8 में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सहमति जताई कि जो वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म या फॉर्म-8 भरने की इजाजत दी जाए। पढ़ें पूरी खबर...

वाराणसी में MLC नतीजों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का धरना वाराणसी की शिक्षक सीट पर सपा उम्मीदवार लाल बिहारी यादव जीत गए। भाजपा को हार मिली। स्नातक सीट पर भी सपा आगे चल रही है और मतगणना जारी है। शिक्षक सीट हारने और स्नातक पर पीछे चलने के बाद भाजपा कार्यकर्ता आवास विकास कॉलोनी में धरने पर बैठ गए। उन्होंने पर्यवेक्षक प्रांजल यादव पर धांधली का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से उन्हें हटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में भाजपा को झटका बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन में बड़ा उलटफेर हुआ। चारों सिटिंग विधायक हार गए। सबसे बड़ा झटका भाजपा को लगा। पटना में 30 साल से एमएलसी रहे नवल किशोर यादव को RJD उम्मीदवार डॉ संजीव कुमार सिंह ने 1057 वोटों से हरा दिया। पटना शिक्षक सीट पर भाजपा का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा खत्म हो गया। शहरी इलाकों में भी भाजपा के वोट बैंक में मोहभंग दिख रहा है। पढ़ें पूरी खबर...