RS में बढ़ी BJP की ताकत, अब लोकसभा में AAP को झटका देने की तैयारी; पंजाब सरकार पर भी संकट
भाजपा के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे पंजाब और पश्चिम बंगाल बेहद अहम रहे हैं। दोनों राज्यों में भाजपा कमजोर थी, ऐसे में उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा।
पश्चिम बंगाल के चुनावी शोर के बीच भाजपा ने अपने मिशन पंजाब का एक बड़ा मोर्चा फतह कर लिया है। आम आदमी पार्टी में हुए बड़े विभाजन के साथ भाजपा ने एक साथ दो मोर्चे साधे हैं। पहला, आम आदमी पार्टी को पंजाब के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका देकर अपनी सियासी पिच मजबूत की है। वहीं, संसद में राज्यसभा में अपनी और एनडीए की ताकत को और बढ़ाया है। सात सांसदों के आने के बाद राज्यसभा में भाजपा की संख्या 113 हो जाएगी।
भाजपा के केंद्रीय सत्ता में आने के बाद बेहद संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे पंजाब और पश्चिम बंगाल बेहद अहम रहे हैं। दोनों राज्यों में भाजपा कमजोर थी, ऐसे में उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और भाजपा वहां पर भी अपनी सरकार बनाने की संभावनाएं तलाश रही है।
सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा का विभाजन इसकी शुरुआत है। कुछ समय बाद एक और बड़ा ऑपरेशन होने की संभावना है, जिसमें पंजाब के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इन संकेतों को समझा जाए तो आम आदमी पार्टी को भगवंत मान सरकार को लेकर भी सतर्क रहना होगा, जिसका अंदेशा अभी से उसके नेता जताने लगे हैं।
आप पर खतरा बढ़ा
‘आप’ के इस विभाजन से भाजपा ने न केवल उसके सांसदों को अपने साथ जोड़ा है बल्कि उसकी आंतरिक कमजोरियों को उजागर करते हुए मनोबल भी तोड़ा है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से सात के एक साथ अलग होने से दल-बदल कानून की जरूरी दो तिहाई संख्या भी पूरी की गई है। भाजपा में शामिल होने पर उच्च सदन में भाजपा की संख्या मौजूदा 106 से बढ़कर 113 हो जाएगी। एनडीए की संख्या भी 134 से बढ़कर 141 तक पहुंच जाएगी। आप पर लोकसभा में खतरा बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार, उसके तीन में से दो सांसद भाजपा के संपर्क में हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें