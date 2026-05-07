उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर BJP में हलचल, शुभेंदु बोले- PA की हत्या भवानीपुर हार का बदला; टॉप-5

Top News Today: उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में तेज हलचल शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर चर्चा जोरों पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को प्रदेश में अधिक सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका दी जा सकती है।

Top News Today: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इसे एक ‘सोची-समझी साजिश’ बताया। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे हमारे करीबी थे और भाजपा ने भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी मुकाबले में हराया था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में तेज हलचल शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर चर्चा जोरों पर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को प्रदेश में अधिक सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका दी जा सकती है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

'ममता को भवानीपुर में हराया, इसलिए मेरे PA की हत्या' पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को ‘सोची-समझी साजिश’ बताया है। अधिकारी ने दावा किया कि चंद्रनाथ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे उनके साथ जुड़े थे और उन्होंने भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। मध्यमग्राम स्थित आवास पर पार्थिव शरीर पहुंचने के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस क्रूर तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसकी निंदा के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वे मेरा सहयोगी थे और मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी। यही इस हत्या का मुख्य कारण प्रतीत होता है। पढ़ें पूरी खबर...

अखिलेश यादव ने कहा- दीदी, आप हारी नहीं हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। टीएमसी सूत्रों के अनुसार बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी ने एक-दूसरे को गले लगाकर अभिवादन किया। अखिलेश ने अभिषेक से कहा कि आप सबने कितनी सराहनीय लड़ाई लड़ी हैं। ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि दीदी, आप हारी नहीं हैं। पढ़ें पूरी खबर...

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत का पाकिस्तान को सख्त संदेश भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के अधिकार को दोहराते हुए आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष को और मजबूत करने का संकल्प लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज हम ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि पहलगाम आतंकी हमला असल में क्या था। हमने सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पढ़ें पूरी खबर....

चीन ने दिखाई J-35AE स्टील्थ फाइटर जेट की पहली झलक स्टील्थ फाइटर जेट्स की वैश्विक होड़ के बीच चीन ने अपनी नई स्टील्थ फाइटर जेट ‘J-35AE’ की पहली झलक सार्वजनिक की है। इसे अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II का मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के कार्यक्रम के दौरान जेट की तस्वीरें जारी कीं। जेट पर एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की ब्रांडिंग की गई थी, जो संकेत देती है कि यह मॉडल निर्यात के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इस जेट का दुनिया का पहला विदेशी खरीदार बन सकता है। पढ़ें पूरी खबर...