पश्चिम बंगाल में फिर से हो SIR, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने ही कर दी मांग

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शनिवार 17 अक्टूबर को बंगाल में दोबारा SIR कराने की मांग की है। समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि TMC के कार्यकर्ताओं ने हिंसा कर SIR प्रक्रिया में बाधा डाली थी।

समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के जरिए SIR प्रक्रिया में बाधा डाली थी।

दिल्ली में विपक्षी 'INDIA' गठबंधन और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को रद्द करने की मांग के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा मोड़ आ गया है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शनिवार 17 अक्टूबर को बंगाल में दोबारा SIR कराने की मांग की है। समिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि पिछली SIR प्रक्रिया के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के शासनकाल में बड़े पैमाने पर हिंसा, डराने-धमकाने और दस्तावेजों को जलाने की घटनाएं हुई थीं, जिसके कारण सभी घुसपैठियों और अवैध वोटरों के नाम लिस्ट से नहीं हटाए जा सके।

विधायकों को पीटा गया: बीजेपी का आरोप समिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के जरिए SIR प्रक्रिया में बाधा डाली थी।

द टेलीग्राफ के मुताबिक, समिक भट्टाचार्य ने कहा, "पिछली SIR प्रक्रिया हिंसा से प्रभावित थी। हमारे बूथ-स्तरीय प्रतिनिधियों (BLAs) की पिटाई की गई और वोटर दस्तावेजों में आग लगा दी गई। मालदा के मोथाबाड़ी में तो उग्र प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों तक को बंधक बना लिया था।"

उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल पर भी हमला किया गया था और उनके हाथ से दस्तावेज छीनकर जला दिए गए थे। अगर निष्पक्ष तरीके से काम हुआ होता, तो और भी लाखों अवैध वोटरों के नाम हटते।

बंगाल SIR में 27 लाख नाम हटाए गए; 22 लाख अपीलें लंबित पश्चिम बंगाल में पिछली SIR प्रक्रिया के बाद लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए थे।

सितंबर में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 22 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अपीलें ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर में हाल ही में हुए उपचुनावों के दौरान जिन लोगों की अर्जियां ट्रिब्यूनल में लंबित थीं, वे मतदान नहीं कर सके थे।

बीजेपी का कहना है कि SIR प्रक्रिया का मुख्य मकसद बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के फर्जी नामों को मतदाता सूची से बाहर करना है।

ज्ञानेश कुमार को बताया ‘हीरो’ विपक्ष के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर पलटवार करते हुए समिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार का बचाव किया और उनकी सराहना की।

उन्होंने कहा, "तमाम हिंसा और बाधाओं के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल को बिना किसी चुनावी हिंसा के अभूतपूर्व और निष्पक्ष चुनाव का उपहार दिया है। इसीलिए बंगाल की जनता उन्हें एक हीरो के रूप में देखती है। जिन विपक्षी नेताओं का बंगाल में जनाधार खत्म हो चुका है, वे अब दिल्ली जाकर कॉकरोचों और छिपकलियों के साथ हाथ मिला रहे हैं।"

विपक्ष का पलटवार: आंकड़े जारी करे बीजेपी बीजेपी के इस बयान पर CPM के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने करारा हमला बोला।