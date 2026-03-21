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केरल भाजपा अध्यक्ष के पास कितनी संपत्ति, हलफनामे में दिया ब्यौरा; पत्नी भी करोड़ों की मालकिन

Mar 21, 2026 10:39 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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केरल विधानसभा चुनाव में नेमोम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को 93 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति घोषित की।

केरल भाजपा अध्यक्ष के पास कितनी संपत्ति, हलफनामे में दिया ब्यौरा; पत्नी भी करोड़ों की मालकिन

केरल विधानसभा चुनाव में नेमोम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को 93 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति घोषित की। चंद्रशेखर नौ अप्रैल को होने वाले चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी और कांग्रेस के के एस सबरीनाधन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान चंद्रशेखर के साथ मौजूद थे।

पत्नी के पास इतनी संपत्ति
नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार, चंद्रशेखर की चल संपत्ति 78.81 करोड़ रुपए से अधिक की है। जबकि उनकी पत्नी के पास 18.10 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इनमें नकद राशि, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी समितियों में जमा राशि, साथ ही बांड, डिबेंचर, शेयर, कंपनियों/म्यूचुअल फंड की यूनिट और अन्य वित्तीय साधनों में निवेश शामिल हैं। चंद्रशेखर की चल संपत्तियों में कर्नाटक में पंजीकृत और 1994 में 10,000 रुपये में खरीदी गई 1942 मॉडल की रेड इंडियन स्काउट बाइक, साथ ही आभूषण, सोना और अन्य मूल्यवान वस्तुएं शामिल हैं, जिनका मूल्य 3.58 करोड़ रुपए से अधिक है।

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अचल संपत्ति कितनी
भाजपा नेता की अचल संपत्ति 15.07 करोड़ रुपए से अधिक की है, जिसमें बेंगलुरु में उनके द्वारा अर्जित संपत्ति भी शामिल है। चंद्रशेखर पर 107 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी पर 1.62 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण शामिल हैं। 2024-25 के आयकर रिटर्न के अनुसार चंद्रशेखर की कुल आय 92,91,633 रुपये थी, जबकि उनकी पत्नी की आय 60,50,168 रुपए थी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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