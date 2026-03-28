चुनाव आयोग के दस्तावेज पर भाजपा की मुहर, ECI का अधिकारियों पर सख्त ऐक्शन
केरल में चुनाव आयोग के दस्तावेज पर भाजपा की मुहर विवाद मामले में आयोग ने ऐक्शन लिया है। ईसीआई ने इसे एक गलती करार देते हुए संबंधित अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। इसके अलावा एक अधिकारी को निलंबित किया गया है।
केरल में चुनाव आयोग के दस्तावेज पर भारतीय जनता पार्टी की मुहर के बाद विवाद खड़ा हो गया था। अब इस मामले में एक्शन लेते हुए केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्न यू केलकर ने दो अधिकारियों को ड्यूटी से हटा दिया है। आयोग ने उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी और एक अनुभाग अधिकारी को उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया।
निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी एक बयान में कहा कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद आयोग ने आईएएस अधिकारी से इसकी जांच करवाई थी। जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद उप के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अनुभाग अधिकारी को उनके चुनाव संबंधी कर्तव्यों से मुक्त कर उनके मूल विभागों में वापस भेज दिया गया है।
बता दें, यह विवाद उस समय सामने आया था, जब केरल में राजनैतिक पार्टियों को भेजे गए एक हलफनामे में चुनाव आयोग की जगह भाजपा की मुहर लगी हुई थी। मार्क्सावादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना को जोर शोर से उठाते हुए सोशल मीडिया साइट पर इसकी प्रति साझा की थी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। सीपीआईएम की तरफ से कहा गया था कि इस प्रकार की घटना केंद्रीय सत्ता और चुनाव आयोग के प्रति एक गंभीर संदेह पैदा करती है। इस घटना के बाद संदेह होना जायज है कि क्या एक पार्टी केंद्रीय सत्ता और चुनाव आयोग दोनों जगह प्रभाव बनाए हुए है।
लगातार विपक्ष द्वारा भाजपा के साथ सांठगांठ के आरोपों का सामना कर रहे चुनाव आयोग के लिए एक यह असहज करने वाली स्थिति थी। ऐसे में आयोग ने तुरंत ही इस पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी।जांच में सामने आई रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने कहा कि यह पूरी तरह से एक गलती थी। इसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें