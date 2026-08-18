Gen-Z से 2029 तक क्या है BJP का सोशल मीडिया प्लान, नए IT चीफ दीपक म्हास्के ने बताया
दीपक म्हस्के ने स्पष्ट किया कि बीजेपी ट्रोलिंग, फर्जी खबरों या व्यक्तिगत हमलों की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक सकारात्मक संदेश पहुंचाना है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में अमित मालवीय की जगह दीपक म्हस्के को पार्टी का नया IT सेल चीफ बनाया गया है। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में म्हस्के ने पार्टी की डिजिटल रणनीति, फेक न्यूज से निपटने के तरीकों और सोशल मीडिया पर Gen-Z (युवा पीढ़ी) को जोड़ने की योजना का पूरा खाका पेश किया।
दीपक म्हस्के ने स्पष्ट किया कि बीजेपी ट्रोलिंग, फर्जी खबरों या व्यक्तिगत हमलों की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है और पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर तक सकारात्मक संदेश पहुंचाना है।
प्लेटफॉर्म के हिसाब से बदलेगा कंटेंट
Gen-Z को साधने के सवाल पर म्हस्के ने कहा कि इस युवा वर्ग तक पहुंचना जितना आसान है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी।
उन्होंने कहा, "Gen-Z सोशल मीडिया पर काफी समय बिताती है। अगर युवा वर्ग इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव है, तो हम अपना पॉजिटिव कंटेंट उसी फॉर्मेट में वहां तक ले जाएंगे।"
पार्टी अपने युवा मोर्चा के जरिए युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और डिजिटल अभियान चलाएगी।
फेसबुक और वॉट्सएप का इस्तेमाल करने वाली पीढ़ियों के लिए मैसेजिंग का तरीका अलग होगा। विषय एक हो सकता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से पेश करने का अंदाज बदलेगा।"
फेक न्यूज और एंटी-नेशनल कंटेंट पर कानूनी कार्रवाई
सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव और AI-जनरेटेड भ्रामक कंटेंट को लेकर म्हस्के ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए।
उन्होंने कहा, "आभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, भ्रम फैलाएं या देश हित के खिलाफ लिखें। बीजेपी की विचारधारा में फेक न्यूज या पर्सनल अटैक की कोई जगह नहीं है। जहां भी कानून का उल्लंघन होगा या देशविरोधी सामग्री शेयर की जाएगी, वहां कानूनी राह अपनाई जाएगी।"
22 अगस्त को अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात
पार्टी के भविष्य के डिजिटल रोडमैप पर बात करते हुए म्हस्के ने बताया कि वह 22 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात कर आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
टीम के कुछ नए सदस्यों की ओर से पुराने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने की खबरों पर उन्होंने सहजता से कहा कि नए दायित्वों के साथ सभी एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वहीं, 2029 के लोकसभा चुनावों के सवाल पर उन्होंने कहा कि डिजिटल मोर्चा संभालना केवल IT सेल की नहीं, बल्कि पार्टी के हर कार्यकर्ता की साझा जिम्मेदारी है।